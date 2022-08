Dia dos pais, os heróis dos tatames

No Amazonas temos diversos exemplos de famílias inteiras que treinam, sejam competidores ou apenas praticantes da arte suave

No segundo domingo do mês de agosto comemoramos o dia dos pais no Brasil. E podemos dizer que a influência dos papais sobre os filhos para treinar é grande. Assim como temos muitos que começam a treinar por causa dos seus pupilos.

A família mais emblemática do Jiu-jitsu é justamente a família Gracie, que nos presenteou com nosso esporte, transmitido de pai para filho, ano após ano. Podemos dizer que os pais do Jiu-jitsu são justamente dessa família, Carlos e Hélio Gracie e que possuem uma linhagem de cascas grossa.

No Amazonas temos diversos exemplos de famílias inteiras que treinam, sejam competidores ou apenas praticantes da arte suave. Motivo de imenso orgulho para nossa região e merecedores de nossa homenagem.

Como de costume, tivemos amazonenses “arrebentando a boca do bolão” pelos tatames mundo a fora, nos Estados Unidos e no Brasil.

Lutando pela IBJJF, no Chicago Summer Open, tivemos medalha de oura para três, Fábio Trindade, Bruno Brasil e Evandro Campelo Jr e no New Haven Open, Thiago Reinaldo também foi medalha de ouro, enquanto o professor Jr Nogueira obteve a medalha de prata, ambos representando a academia Gracie Barra.

Na cidade de Austin – Texas, Samuel Nagai, em ótima fase, sagrou-se campeão do Naga – North American Grappling Association, após finalizar todas as suas lutas, obtendo o cinturão. Nagai vem numa ascendente e promete bons resultados nos próximos torneios que se aproximam.

Lembrando que temos o Mundial Master se aproximando, que acontecerá na cidade de Las Vegas, e vários amazonenses têm usado esses campeonatos como preparatório.

No Brasil, neste fim de semana, aconteceu, na cidade do Rio de Janeiro, o campeonato brasileiro sem kimono, da CBJJ.

Neste certame o Amazonas dominou as 3 primeiras categorias mais leves, os nossos três estreantes nesta competição foram implacáveis com seus adversários vencendo todas suas lutas com bastante autoridade.

Na categoria galo Oziel Santos de Carvalho, representando a Gracie Barra, mostrou ser muito habilidoso e vem se reafirmando no cenário competitivo como um atleta que muito vai nos dar felicidade e orgulho. Na pluma, o super campeão Lucas Pinheiro, representante da Atos Jiu-jitsu, sagrou-se campeão sem sofrer nenhum ponto na competição demonstrando sua qualidade técnica e toda sua bagagem de experiência na arte suave. O fenômeno Meyram Maquiné Alves, Dream Art, fez lutas muito empolgantes, finalizando todos os seus combates, mostrando que também, na modalidade NoGi, vai dar muito o que falar.

Lucas Pinheiro e Meyran Maquiné dedicaram o título ao Leandro Lo, atleta assassinado recentemente.Na marrom, o atleta da Dreamart, Carlos Henrique, faturou o ouro na categoria leve.

*Diego Gomes Forero / Ricardo César Garcia Amaral Filho

