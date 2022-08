Simone Tebet venceu debate contra Lula e Bolsonaro, diz o Datafolha

Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, a candidata Simone Tebet (MDB) venceu o debate do último domingo realizado por Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura.

Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, a candidata Simone Tebet (MDB) venceu o debate do último domingo realizado por Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura.

De acordo com a pesquisa, Simone foi firme nas críticas aos governos Bolsonaro e Lula, sobretudo no tema corrupção, enquanto seus adversários se perderam em deboches e tropa de farpas, deixando de lado o foco em propostas ao país.

Para os entrevistados do Datafolha, Bolsonaro errou ao destratar a jornalista de O Globo, Vera Magalhães, chamando-a de “mentirosa”. Lula também ficou abaixo de Tebet nos três blocos do debate. Os entrevistados classificaram de razoável o desempenho de Ciro Gomes (PDT).

Tensão e confusão

Nos bastidores do debate presidencial de domingo, o clima esquentou em determinados momentos, com destaque para um arranca-rabo entre o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apoiador de Bolsonaro, e o deputado André Janones (Avante), apoiador de Lula.

Os colunistas e analistas da Folha, Eliane Cantanhêde, Silvio Cascione e Daniel Fernandes criticaram os incidentes do evento e elogiaram Simone Tebet no confronto com Lula e Bolsonaro.

Omar x Arthur

No quente debate de duas horas de ontem, que reuniu os candidatos ao Senado na Band News Difusora, os líderes nas pesquisas de intenção de voto, senador Omar Aziz (PSD) e o ex-prefeito Arthur Neto (PSDB), travaram um duelo à parte.

Acusado de ter seus passaportes apreendidos em determinada ocasião, Omar desafiou Arthur: “Eu renuncio ao meu mandato se Vossa Excelência provar que eu tive os passaportes apreendidos. Do contrário, Vossa Excelência renuncia à sua candidatura”.

O desafio ficou sem resposta no evento que teve também a participação de Bessa (Coligação Nós, o povo), Coronel Menezes (Coligação Aqui é Trabalho), Luiz Castro (PDT) e Marília Freire (Federação PSol Rede).

BR-319 esquecida

Embora com o licenciamento prévio liberado pelo Ibama para a realização de processo licitatório sobre a repavimentação do polêmico Trecho do Meio, a BR-319 foi completamente ignorada no debate de ontem entre os postulantes ao Senado.

Enquanto isso, nas redes sociais crescem as manifestações hostis de grupos que se opõem a revitalização da rodovia sob a alegação de que ela agravará o desequilíbrio ambiental no Norte da Amazônia.

Tony faz alerta

Ao manifestar solidariedade às vítimas, o deputado estadual Tony Medeiros (PL), afirmou que o lamentável acidente ocorrido no domingo (28), no Festival de Cirandas de Manacapuru, deve servir de exemplo para que os organizadores de eventos sejam mais rígidos quanto ao item segurança, que deve ser uma prioridade.

Onze pessoas foram transferidas ontem em estado delicado para os hospitais de Manaus.

Tony alerta que vários municípios estão realizando shows e feiras que reúnem verdadeiras multidões e que precisam ser fiscalizados pelos órgãos de controle.

Vacinação

Apesar de a campanha política concentrar as atenções da cidade de Manaus, a Semsa não para de incentivar a população a cumprir sua agenda vacinal em relação à Covid-19.

Todos podem buscar 88 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para receber a vacina nesta semana, de segunda a sexta-feira.

A campanha disponibiliza a primeira, segunda, terceira e quarta doses do imunizante, respeitando a faixa etária e intervalo preconizados pelo Ministério da Saúde.

Acesso a todos

Segundo a Semsa, a vacinação começa nas primeiras horas da manhã e é encerrada em horários estratégicos (16h, 17h e até 20h) para que todos tenham facilidade no acesso ao imunizante.

A lista com todos os endereços, horários e vacinas disponíveis pode ser conferida no site da Semsa: semsa.manaus.am.gov.br ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19.

Acordo Coletivo

Após várias reuniões com os representantes dos trabalhadores e das empresas do PIM, chegou-se a fase final das negociações coletivas para o período de 2022-2024.

Segundo o vice-presidente da FIEAM, Nelson Azevedo, ainda esta semana deverá ser assinado o Acordo Coletivo que dará legalidade às negociações.

Foi assegurado a todos os trabalhadores a reposição total da inflação (10,12%) e um ganho real proporcional que oscila entre 0,13% até 1,17%, dependendo dos segmentos empresariais e suas faixas salariais.

Novos pisos

Segundo as negociações, os novos pisos salariais foram divididos em três, sendo 40% do reajuste em agosto/2022, 30% em fevereiro/2023 e 30% em maio/2023.

Nos intervalos entre um reajuste e outro serão pagos, a título de Vale-Alimentação, valores compensatórios 7 meses entre agosto/2022 e janeiro/2023 (60% do reajuste), 3 meses entre fevereiro/2023 e abril/2023 (30% do reajuste).

As negociações avançaram por mais tempo do que o esperado em razão dos pleitos dos trabalhadores acima do que poderiam ser pagos (INPC + 1%+2%).

Outros pontos relevantes das negociações: unificação de alguns pisos salariais, ampliação do atendimento na assistência médica, atualização dos valores de creche, Auxílio Funeral, inclusão do plano odontológico aos trabalhadores, aplicação de regras de exceção para micro e pequenas empresas e plantão ambulatorial para todos os turnos de trabalho.

Cidade no Madeira

Parlamentar de forte identificação com o Vale do Rio Madeira, o deputado estadual Roberto Cidade (UB) percorre a região de ponta a ponta, buscando fechar apoios à sua reeleição.

No último final de semana, ele promoveu uma carreata na cidade de Borba, onde exerceu mandato de vereador, e visitou os principais distritos do município, Axinim e Foz do Canumã, onde divulgou propostas.

Imbroglio no TRE-AM

Prossegue indefinido no TRE-AM o imbroglio jurídico envolvendo o registro de candidatura de Amazonino Mendes (Cidadania) depois que o Pros deixou a coligação “A Força do Povo”.

A crise interna no Pros impediu que o TRE aprovasse o registro devido à ausência do DRAP (Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários).

O DRAP é um documento considerado fundamental para que a Justiça Eleitoral avalie a legalidade de cada candidatura perante a legislação eleitoral, conforme a Resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019.

Lula chega hoje

O ex-presidente Lula desembarca na noite desta terça-feira (30) em Manaus. Ele vai se encontrar com membros da cúpula petista e com o candidato ao governo do Estado, Eduardo Braga (MDB).

Na pauta, assuntos como preservação da Amazônia, Zona Franca de Manaus e palanque petista no Estado.

Também constam da pauta de Lula visitas a empresas do PIM e ao Museu da Amazônia.

Golpe de Estado

Documentos da Polícia Federal, divulgadas ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, confirmaram que um grupo de empresários bolsonaristas trabalhava a ideia de “instigar” a população a criar um clima propício a um golpe de Estado.

“O poder de alcance das manifestações ilícitas fica absolutamente potencializado considerada a condição financeira dos empresários apontados como envolvidos nos fatos, eis que possuem vultosas quantias de dinheiro e comandam empresas de grande porte, que contam com milhares de empregados, sujeitos às políticas de trabalho por elas implementadas”, disse Moraes.

Mulheres na política

Conforme números do TSE, a participação feminina nas eleições deste ano é maior do que nos processos eleitorais de 2016 e 2020.

Neste ano, elas conquistaram 33,3% dos registros nas esferas federal, estadual e distrital, o que, apesar de um avanço, ainda é apontado como pouco tendo em vista que as mulheres significam 53% do eleitorado, o equivalente a 82 milhões de votantes.

Leia mais:

Lula turbinou indústria de fake news no JN da Globo

Novas tendências em jogos de azar online?

Quartel general de Wilson Lima otimista com números do Ipec