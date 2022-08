Todos os candidatos ao Governo do Amazonas estão assinando a Carta de Compromisso com a Ética e pela Boa Governança, um documento elaborado pelo Comitê Amazonense de Combate a Corrupção (Cacc)

De forma exemplar, todos os candidatos ao Governo do Amazonas estão assinando a Carta de Compromisso com a Ética e pela Boa Governança, um documento elaborado pelo Comitê Amazonense de Combate a Corrupção (Cacc), criado há oito anos e composto por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, juntamente com membros do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, da Arquidiocese de Manaus, do Sindicato dos Fazendários do Amazonas e dos conselhos regionais de Economia, Administração e de Contabilidade.

Já assinaram o documento os candidatos Ricardo Nicolau (Solidariedade) e Carol Braz ( PDT). Na última terça-feira (23), o candidato da coligação “Em defesa da vida”, Eduardo Braga (MDB), também assinou a Carta ao lado da sua vice, Anne Moura (PT), em solenidade ocorrida no auditório da Cúria Arquidiocesana de Manaus.

No início deste ano, a Igreja Católica lançou o caderno “Encantar a Política” com o objetivo de orientar a população cristã sobre a importância do exercício da cidadania neste momento em que mais uma vez o voto de cada um determinará a escolha, nas urnas de outubro, dos ungidos para os cargos de Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.

Com o documento, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) deflagrou uma importante campanha de conscientização para que a população brasileira possa usar o poder do voto com a independência necessária para escolher bem os nomes que a representará nas esferas Executiva e Legislativa a partir de janeiro de 2023. Da mesma forma procede o Cacc com a sua Carta Ética que todos os postulantes ao Governo Estadual devem assinar. Um bom exemplo de cidadania em tempo de eleições.

