‘Sou Manaus Passo a Paço’ recebe hoje Felipe Araújo, Joelma e Diogo Nogueira

Manaus (AM) – O “Sou Manaus Passo a Paço 2022′, festival de arte, cultura e gastrononmia realizado em Manaus neste início do mês de setembro, segue com programação nesta segunda-feira (5/9). com grandes atrações para alegria do público. Felipe Araújo, Joelma e Diogo Nogueira estão entre as atrações desta segunda.

A programação tem início às 17h. O “Passo a Paço 2022” segue até esta terça-feira (6/9), na área portuária de Manaus, situada no Centro Histórico da capital. O evento ocorre anualmente a a prefeitura quer tranformá-lo em uma atração turística da capital, com valorização dos artistas locais e atrações nacionais.

Veja a programaçao desta segunda, dia 5 de setembro:

17h – Shellter

18h – DJ Pimenta com Sal

18h15 – Jambu

19h15 – DJ Pimenta com Sal

19h30 – Scalene

20h50 – DJ Pimenta com Sal

21h05 – The Stone Ramos

22h05 – DJ Pimenta com Sal

22h20 – Joelma

23h30 – DJ Pimenta com Sal

23h45 – Jota Quest

Palco Caboquinho



17h – Junior Rodrigues e Dudu Brasil

18h – DJ Leandro Menezes

18h15 – Mikael

19h15 – DJ Leandro Menezes

19h30 – Diogo Nogueira

20h50 – DJ Leandro Menezes

21h05 – Forró Delivery

22h05 – DJ Leandro Menezes

22h20 – Felipe Araújo

Palco Coreto

17h – Banda Faixa Nobre

18h20 – DJ Cricket Bug

18h35 – Cordão do Beiradão

19h55 – DJ Cricket Bug

20h10 – Couro Velho

21h30 – DJ Cricket Bug

21h45 – Gabi Dias

