Amazonas conquista medalha em competição nos jogos da Juventude 2022

O primeiro dia de competições dos Jogos da Juventude rendeu grandes emoções. O estudante Hyago Araújo, do atletismo, na modalidade de 100 metros rasos, ganhou medalha de prata. Além dele, outros estudantes da delegação já se classificaram para as finais, com chances de subir no pódio.

Estudante da 3ª série na Escola Estadual Desembargador André Vidal de Araújo, Hyago relata que o trabalho foi árduo, com treinos intensos, inclusive aos sábados. O medalhista já alcançou o título de campeão Norte e Nordeste e o terceiro melhor no Campeonato Brasileiro de Interclubes.

“Eu saio daqui como o segundo melhor velocista do Brasil. E participar de um momento como esse é muito bom, é gratificante, porque a gente vê o esforço do nosso trabalho. O esporte é um sacrifício, você tem que se entregar para ele”, frisa.

Abertura

Danças típicas, apresentações nordestinas e exibição de muita cultura, essas foram algumas das atrações que marcaram a abertura dos Jogos da Juventude 2022, na sexta-feira (2), no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, Sergipe. Dez estudantes da Secretaria de Estado de Educação e Desporto participaram do desfile de delegações esportivas.

Organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o evento é o mais esperado por jovens atletas que buscam a oportunidade de competir com outros estados e foram à competição com total apoio do Governo do Estado. A cerimônia de abertura contou com o desfile das delegações dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

A delegação da França, país que vai sediar os próximos Jogos Olímpicos de 2024, veio ao Brasil para a abertura do evento. Durante a cerimônia, o público conheceu a onça que agora é mascote dos Jogos da Juventude. Ela teve o nome escolhido pelos próprios atletas: Bamba.

Ao final na cerimônia os atletas que representaram as delegações, puderam se juntar e dançar em uma grande quadrilha, ao som de músicas populares do nordeste. As atividades dos Jogos da Juventude continuam até dia 18 de setembro.

