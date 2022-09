Com presença de Marta, Museu Seleção Brasileira inaugura estátua

Esta será a segunda estátua de cera a ser instalada no Museu Seleção Brasileira

A Rainha do Futebol receberá uma homenagem especial, nesta quinta-feira (8). O Museu Seleção Brasileira fará a inauguração da estátua de cera de Marta Vieira da Silva, a maior jogadora de futebol de todos os tempos. A cerimônia contará com a presença da própria Marta, que estará no Rio de Janeiro (RJ).

Esta será a segunda estátua de cera a ser instalada no Museu Seleção Brasileira. O espaço, que é o maior acervo de memória da Seleção mais vencedora do futebol, tem a presença de uma homenagem a Pelé, Rei do Futebol.

Com a inauguração da estátua, o Museu contemplará os dois maiores ícones do futebol nacional e mundial, entre homens e mulheres.

Marta já foi eleita a melhor jogadora do mundo em seis oportunidades diferentes e é a brasileira com maior condecorações deste tipo. Ainda é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira, maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo.

*CBF

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Seleção feminina volta a enfrentar a África do Sul em amistoso

Flamengo empata com o Ceará no Brasileirão

Palmeiras arranca empate contra o Bragantino