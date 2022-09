Movimentos de direita realizam atos no 7 de setembro em Manaus e prometem “surpresas”

Manaus (AM) — A pouco menos de um mês para as eleições, grupos de direita promovem manifestações por todo o país no feriado de 7 de setembro. Para além da comemoração da Independência do Brasil, as manifestações em Manaus serão marcadas pela defesa da liberdade e da democracia, as quais, segundo movimentos de direita, estão sendo ameaçadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao Em Tempo, líder de grupo de direita destaca “alguns fatores surpresas para o povo” durante ato.

A concentração dos atos será no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, em frente ao Anfiteatro, com previsão para iniciar às 15h.

Ao longo dos meses, o presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou seus apoiadores a participarem de manifestações em todo o Brasil no dia do Bicentenário da Independência do país. Em Manaus, os movimentos de direita atenderam ao pedido do chefe do executivo e esperam a participação de aproximadamente 25 mil pessoas na manifestação.

Também vão comparecer ao ato algumas figuras políticas, como o candidato ao Senado Coronel Menezes (PL), a candidata ao cargo de deputada estadual Débora Menezes (PL), e o candidato a reeleição a deputado federal Capitão Alberto Neto (PL).

“Nosso presidente já fez a convocação para todos os estados brasileiros. Queremos a Ponta Negra nas cores verde e amarela. Não podemos admitir ações contra a nossa democracia e nem a nossa liberdade tão prezada pelo presidente que nunca interferiu como as pessoas se expressam, mesmo sendo contra a imagem dele. Este será o momento de mostrarmos com quem o povo está”, comentou.

Além da concentração que será realizada próxima à pista de skate na Ponta Negra, onde contará com um grande palco, haverá também, horas antes, uma carreata. A expectativa é de que 1 mil veículos tomem as ruas de Manaus.

A passeata de automóveis, organizada pelo movimento dos Carreteiros do Amazonas e movimento Conservador do Amazonas está prevista para ocorrer por volta de 13h, no bairro Torquato Tapajós, Zona Oeste da cidade, em frente a rotatória do aeroporto.

Conforme o coordenador do movimento Endireita Manaus, Felipe Silva, a principal pauta que norteia as manifestações deste 7 de setembro é a defesa da liberdade, a qual está sendo ameaçada pelas ações do STF. Outra questão criticada é a segurança das urnas eletrônicas.

“A gente viu a perseguição a alguns políticos que se posicionaram contra ao posicionamento do STF, sendo que eles têm foro privilegiado. Aqui eu vou citar uma dessas perseguições que foi o caso mais falado no Brasil que foi o do deputado federal Daniel Silveira. Todo mundo sabe que ali houve algumas atrocidades jurídicas que deixaram claro que havia uma militância e uma perseguição contra aquele deputado”, afirmou.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) decidiu, nesta terça-feira (6), por 6 votos contra 1, indeferir o registro de candidatura de Daniel Silveira. Em março deste ano, Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e noves meses em regime fechado por ameaças contra a democracia.

A organização para a realização do grande ato acontece há dois meses, o qual veio sendo divulgado principalmente nas páginas de direita no Facebook. Ao Em Tempo, o presidente do movimento Direita Amazonas, Silvio Rodrigues, disse que será “uma festa da democracia em apoio a nossa liberdade”, e complementou que terá “alguns fatores surpresas para o povo”.

