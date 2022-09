Manaus (AM) – Com a greve dos ônibus alternativos de transporte urbano de Manaus que aconteceu nesta quarta-feira (14), pedindo melhorias no sistema de bilhetagem eletrônica, passageiros procuraram o Em Tempo para denunciar o comportamento de motoristas e cobradores desses veículos de transporte. Segundo eles, quando tem menos de 10 pessoas dentro dos alternativos, estes, são obrigados a descer do veículo após pagar a passagem e trocar de veículo tendo que pagar novamente a passagem, pois, “a viagem não vale a pena” para os motoristas.

Os usuários dos coletivos alternativos afirmam que a conduta dos motoristas é sempre da mesma forma. São agressivos quando os passageiros reclamam do serviço desrespeitando a dignidade deles.

“Os passageiros reclamam da falta de respeito e compromisso com o serviço. Mas ao reclamar, tanto motorista como cobrador agem de forma agressiva, intimidando passageiros”, relata um dos denunciantes que preferiu sigilo da identidade.

Outro transtorno é a “amarração” da viagem. Conforme explicam os denunciantes, motoristas ancoram em um ponto e ficam no local por longo período de tempo esperando mais passageiros. Um desses pontos é em frente ao shopping Grande Circular, avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, zona Leste.

“O sinal fecha e abre três vezes e o motorista com o carro parado e com passageiros dentro, dificultando a chegada ao destino de quem usa o serviço”, conta a fonte.

Outra irregularidade apontada pelos denunciantes é de que, os motoristas porfiam corrida entre si e colocam os passageiros em perigo durante o percurso da viagem. Embora já tenham denunciado as infrações dos condutores outras vezes, segundo os usuários dos transportes público, não houve resposta.

“Não há seriedade e nem capacitação, assim como a falta de fiscalização quanto a conduta profissional dos motoristas e cobradores dos “amarelinhos”. A prática de corrida automobilística entre os carros com passageiros dentro é uma realidade, causando medo e acidentes com idosos e crianças principalmente, tal como já presenciei várias vezes”, afirma o passageiro.

Procurado pela reportagem, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) não se pronunciou até o fechamento desta matéria.

