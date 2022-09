Manaus terá semana do cinema com ingressos a R$ 10; saiba onde e quando

A “Semana do Cinema” segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, o retorno das pessoas às salas de cinema

Manaus (AM)- A rede de cinemas Cinépolis, que possui oito salas de exibição no Manaus Plaza Shopping, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, lançou a promoção “#PartiuCinema”, em alusão à Semana do Cinema.

Com isso, os fãs da telona terão, do próximo dia 15 ao dia 21 de setembro, a possibilidade de assistir seus filmes favoritos em cartaz por apenas RS10 o ingresso, em todas as sessões nas salas tradicionais 2D e 3D e salas Macro XE.

Os ingressos serão disponibilizados com valor único de R$ 10 e o combo com uma pipoca e dois refrigerantes terá preço especial de R$ 29. A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), tem como objetivo celebrar o retorno do público às salas de cinema, após o período de paralisação provocado pela pandemia.

A “Semana do Cinema” segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, o retorno das pessoas às salas de cinema.

Sobre o Shopping

Situado na Av Djalma Batista, o Manaus Plaza Shopping local foi por anos point de encontro como o Bar do Boi, em 1991, em 2002 transformado em Tvlâdia Mall, um ambiente de confraternização entre amigos e familiares.

O Tvlâdia Mall foi a realização de um sonho do empresário José Azevedo, que investiu no ramo visando suprir a necessidade de lazer e bem estar para a família amazonense. E por fazer parte da história de tantas pessoas, o empreendimento resolveu se renovar e se transformar em um shopping Center, nascendo assim o Manaus Plaza Shopping no dia 1º de maio de 2009.

Hoje o empreendimento conta com mais de 80 lojas nos setores de comércio, alimentação, lazer e serviços, um fluxo médio de 750 mil visitantes por mês, sendo uma média de 25 mil por dia, um centro de convenções com opção de montagem de salas modulares para atender de 50 a 3000 pessoas sentadas em eventos de diferentes vertentes e um estacionamento de nove andares.

O horário de funcionamento das lojas é das 09h às 21h de segunda a sábado e aos domingos funciona das 14h às 20h.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Segundo lote de palestra de coach são vendidos em Manaus

“Te encontro na Barroso” conta com edição neste domingo

Tributo a Zezinho Correa acontece no sábado