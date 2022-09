Academia Amazonense de Letras oferece programação em Manaus

Todas as atividades da Academia Amazonense de Letras contam com apoio da Prefeitura de Manaus

Manaus (AM)- A academia Amazonense de Letras, também conhecida como Casa de Adriano Jorge, está com programação dupla neste fim de semana com a realização do Projeto Academia de Portas Abertas, no domingo (18).

A academia de Portas Abertas voltou a ser realizada após dois anos de paralisação. A programação, que inicia às 17h30, conta com uma visita guiada pelo primeiro Presidente da Casa, Adriano Jorge, que apresenta não só os aposentos do Silogeu como também um pouco de sua história.

Após a visita, os imortais recebem o público para uma palestra, neste domingo sobre a visita do Papa João Paulo II à Manaus, conduzida pela Acadêmica Carmen Novoa.

Logo após a palestra, a Acadêmica Marilene Corrêa apresentará o livro A Intelectualidade no Extremo Norte: Contribuições para a História da Literatura no Amazonas, de autoria do Acadêmico Anísio Jobim, distribuído gratuitamente a todos os presentes.

O Grupo Interarte comanda o Sarau Literário, onde a cada semana um poeta diferente é homenageado e o público é convidado a participar com poesias do artista exaltado no dia, além de seus poetas preferidos ou textos autorais.

A noite encerra com música erudita, executada pela cantora lírica Rebeca Leitão acompanhada pelo Maestro Hillo Carriel.

Academia de Portas Abertas

O projeto “Academia de portas Abertas” foi originalmente idealizado na Presidência do Acadêmico José Braga (2008-2011) e modificado em 2018 pelo Acadêmico Robério Braga para inclusão de atividades culturais aos fins de semana, visando as comemorações ao centenário da Academia Amazonense de Letras (1918-2018). Após seu sucesso de público aos domingos e grande aceitação popular continuou a ser realizado no novo formato.

Em 2022, sua realização conta com emenda parlamentar da Deputada Alessandra Campêlo e fomento do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

A programação cultural conta com um roteiro especial de visitação, apresentações musicais, sarau literário e performances teatrais, encontros com imortais, palestras, entre outras atividades.

