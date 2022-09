“FestLendas” acontece nesse final de semana em Novo Aripuanã (AM)

O município de Novo Aripuanã, a 227 quilômetros ao sul de Manaus, se prepara para realizar mais uma edição do “Festlendas”, que inicia nesta sexta-feira (16) e segue até o sábado (17).

São dois dias de festa com a apresentação das Lendas: Lenda do Apurinã, Lenda do Jurupari, Lenda Anaupira e Lenda do Tucumã no Lendódramo de Novo Aripuanã, com entrada gratuita.

A programação também inclui os shows de atrações regionais como Uendel Pinheiro, 100% Abusado, Rafinha Barba e Lucas Alho, atrações locais e torneios de vôlei, dominó e tênis de mesa. Funcionará também no local, uma superestrutura com espaço gastronômico, feira de artesanato, exposição de artes plásticas e um parque temático.

O FestLendas 2022 volta a animar o estado após dois anos de programações interrompidas pela pandemia da Covid-19. Confirmado com apresentações presenciais e público na plateia, a festa deve movimentar o município com certa de 30 mil pessoas, entre brincantes, moradores e turistas.

O prefeito de Novo Aripuanã, Jocione Souza, ressaltou a importância do resgate do evento e disse que o FestLendas é um grande incentivo para os moradores de Novo Aripuanã do ponto de vista econômico, gerando emprego e renda para a população.

Segundo o prefeito, muitas famílias esperam esse momento para tirar seu sustento, como costureiras, pessoas que trabalham com alegorias, hotéis, restaurantes, entre outros serviços diretos e indiretos, como é o caso dos vendedores ambulantes.

Além disso, foi destacada a vantagem do ponto de vista cultural, não só para Novo Aripuanã, como também para moradores próximos, entre eles, os municípios de Autazes, Nova Olinda do Norte, Borba, Apuí, Manicoré, Humaitá, Manacapuru, Itacoatiara, Manaus e até outros estados.

“Novo Aripuanã tem despontado cada vez mais no cenário amazonense, como uma cidade acolhedora, pujante e rica em tradições culturais. Nossa gestão vem resgatando o evento – e, mais importante, investindo na arte da nossa terra, que valoriza os nossos artistas e o que o nosso município tem de melhor.”, afirmou o prefeito.

Edição Web: Bruna Oliveira

foto: divulgação

