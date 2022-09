Artistas devem ficar atentos para prazos dos editais da Manauscult e Concultura

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus alerta os artistas para não perderem os prazos dos três editais publicados pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

Os prazos das inscrições são: 21/9 para o edital “Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”; 23/9 para o “Thiago de Mello – Novos Talentos”, e 2/10 para o “Manaus Faz Cultura 2 – Oficinas Culturais”.

O presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, informa que os editais abertos disponibilizam R$ 3,2 milhões aos artistas e trabalhadores da Cultura.

“Os editais da Prefeitura de Manaus fazem parte das ações de governo do prefeito David Almeida, de movimentar a cadeia produtiva da Cultura, gerando oportunidades de trabalho e renda para os artistas de nossa cidade e, ao mesmo tempo, contribuir com a formação de novos talentos”, afirmou Oliveira.

No edital “Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”, são 55 projetos culturais que vão concorrer nas várias categorias e segmentos artísticos, como artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip hop, literatura, música, teatro, tradições culturais, tanto em peças e apresentações quanto em oficinas artísticas.

Os prêmios por segmentos artísticos estão distribuídos em valores de R$ 15 mil, R$ 30 mil, R$ 45 mil e R$ 100 mil.

Na categoria “Novos Talentos” serão disponibilizados até 88 projetos em valores entre R$ 3 mil e R$ 10 mil.

As inscrições poderão ser feitas até sexta-feira, 23/9, apenas em versão digital, por meio dos formulários on-line, disponibilizados na página da Manauscult: manauscult.manaus.am.gov.br.

Já o edital “Manaus Faz Cultura 2022”, de Oficinas Culturais, em todos os segmentos artísticos, disponibilizará um total de 60 prêmios, no valor de R$ 20 mil cada. O link das inscrições é http://concultura.manaus.am.gov.br

“Os editais na gestão David Almeida são oportunidades que os artistas têm de fazer seus projetos e inscrevê-los sem dificuldade, diretamente nos portais da Manauscult e Concultura, garantindo melhores ganhos e maximizando suas áreas de atuação e pessoas beneficiadas”, ressaltou o presidente do Concultura, Tenório Telles.

Treinamentos

A Manauscult realizou, em agosto e início de setembro, as oficinas de “Portfólio Artístico”, “O que é um projeto cultural para o edital Thiago de Mello?” e “Como construir uma planilha orçamentária?”.

Além disso, durante todo o período de inscrições dos editais, a equipe da Manauscult estará disponível para responder dúvidas, por meio dos canais de atendimento virtual, pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (92) 98842-1111, em horário comercial, das 8h às 17h.

Sobre editais

O edital “Manaus Faz Cultura” é voltado exclusivamente para a formação artística de crianças, jovens e adultos, a partir de oficinas culturais, e vai injetar, este ano, na economia criativa, R$ 1,2 milhão, um avanço em relação a 2021, que foi de R$ 900 mil, passando de 45 para 60 projetos de proponentes, com valor individual de R$ 20 mil.

O edital “Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura” foi lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, no dia 5/8, e tem dotação orçamentária de R$ 1,6 milhão e premiação de até 55 projetos culturais, divididos em nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música.

Podem participar do edital pessoas físicas ou jurídicas, com trajetória documentada e que já tenham realizado, no mínimo, duas produções na área da cultura e que estejam comprovadas em portfólio.

O edital “Thiago de Mello – Novos Talentos” foi lançado pela Prefeitura de Manaus, via Manauscult, no dia 9 de agosto, e tem dotação orçamentária de R$ 400 mil e irá premiar até 88 projetos culturais de novos talentos da cultura, dividido em nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música.

Podem participar do edital, artistas e profissionais da cultura, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com trajetórias emergentes e que já tenham realizado, no mínimo, uma produção na área da Cultura.

Homenagem

O nome do prêmio é uma homenagem ao poeta amazonense Amadeu Thiago de Mello, que morreu no dia 14 de janeiro de 2022, em Manaus, aos 95 anos, de causas naturais.

*Com informações da assessoria

