Passo a Paço 2022 terá recorde em apresentações de artistas locais

Manaus (AM)- O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou na última sexta-feira (26) as atrações locais do “#Sou Manaus Passo a Paço 2022” que acontece nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro, no centro histórico da cidade.

Neste ano, o evento tem recorde de participação de artistas locais, serão mais de 660 trabalhadores da cultura dos segmentos artísticos de música, artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip-hop, literatura, tradições culturais e teatro.

Somados a 70 profissionais da gastronomia e mais de 60 artesãos envolvidos durante a realização do festival multicultural.

Durante o anúncio, o prefeito destacou os investimentos na cultura e que o festival promete posicionar Manaus entre os maiores destinos turísticos da América Latina, além de potencializar a carreira dos artistas locais no cenário nacional.

“Nós vamos vender esse evento para o mundo, eu quero ser o prefeito que vai fazer Manaus ser conhecida pela sua arte, pela sua cultura e nós vamos dar os holofotes necessários para os artistas locais para que o mundo conheça todos eles”, garantiu David Almeida.

O prefeito deu prazo de um ano para a inauguração do “Mirante do Centro”, além do “Largo da Ilha de São Vicente’”, que serão os próximos locais de ocupação cultural de Manaus.

“Nós temos ideias grandes, planejamentos grandiosos para esse evento que nós queremos que seja uma atração turística da nossa cidade. Nós temos a prospecção de fomentar todas as artes na nossa cidade neste que já é o maior evento de artes integradas do Norte do Brasil”, afirmou.

Line-up regional

Buscando reforçar o legado de valorização da cultura local e o respeito às diversidades, o “#SouManaus Passo a Paço 2022” conta com uma line-up regional diversificada com a participação de artistas de vários estilos musicais entre brega, forró, gospel, pop, rock, eletrônico, hip-hop, indie rock, funk, rap, pagode, samba, rock pop, entre outros.

O festival terá como âncora o palco Tucupi, localizado dentro do porto de Manaus, local com vista para as margens do rio Negro e mais de 43 mil metros quadrados, que será palco das atrações regionais: Banda Alaídenegão; DJ Marcos Tubarão; Kurt Sutil; Cangas do Forró; DJ Layla Abreu; Nunes Filho; Official 80; Uendel Pinheiro; Shelter; DJ Pimenta Com Sal; Banda The Stone Ramos; Tambores Pentecostais; DJ Alex Silva; Jander Rios; Banda Templos; e Maranata Worship.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explicou o processo de seleção dos artistas e ressaltou a importância da realização de um festival como o “#SouManaus” para a cultura local.

“O festival não vai apenas resgatar, mas vai valorizar os mais diversos segmentos artísticos. Nós passamos por um processo seletivo muito árduo de uma responsabilidade imensa”, enfatizou Oliveira.

Um dos artistas mais pedido pelo público, o cantor, compositor e produtor cultural, Kurt Sutil, rapper desde 2017, que produz diversas vertentes do gênero desde o boom bap ao trap, conta que o festival será uma vitrine para mostrar o potencial do rap regional para o país.

No segundo maior palco do festival, o Caboquinho, apresentam-se artistas regionais como Gang do Forró; DJ Rafa Militão; Marcia Novo; Casa de Caba; DJ Emilio; Banda Agenor, Agostinho e Léo; Antônio Bahia; Conduta 092; Jr Rodrigues e Dudu Brasil; DJ Leandro Menezes; Mikael; Forro Delivery; DJ David Michilis; Vertical; Tony Salles; e Banda Atrium.

Já no Palco Coreto, localizado na praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade, apresentam-se artista como Duda Raposo; DJ Madame C; Gabi Farias; Karen Francis; Bel Martinez; Mulheres na Roda de Samba; DJ BS Rapha; Jambu; Flow Music; Nicolas Jr.; Banda Faixa Nobre; DJ Cricket Bug; Couro Velho; e Gabi Dias.

O último dia do festival, 6 de setembro, voltado para o público gospel e infantojuvenil, a criançada vai poder acompanhar apresentações do grupo Curumim na Lata; DJ LF; Orquestra Villa da Barra; Isabelle Ribeiro; David Lucas; Espetáculo Sodade Panorando Cia; Raylla Araújo; Luciana Palhacinha; e Curumins e Cunhantãs. O “Passinho” será comandado pelas apresentadoras Alexa Yingrid e Palhacinha Rosinha.

Além das apresentações musicais, o público infantil terá um espaço onde serão realizadas brincadeiras e oficinas de pinturas, bolhas de sabão, slime e uma biblioteca infantil.

Artistas Nacionais e Internacional

O palco Tucupi contará com atrações nacionais como Duda Beat; Djonga; Jão; Jota Quest; Joelma; Odair José; Skalene; Padre Antônio Maria; Leandro Borges; e André Valadão. O palco também recebe o show da banda italiana Double You.

No segundo maior palco do festival, o Caboquinho, apresentam-se ainda Diego Nogueira; Felipe Araújo; Bárbara Eugênia; Lia Sophia & Pinduca; Tasha e Tracie; Tony Alisson; Art Trio; e Bruna Carla.

Gastronomia

A área gastronômica do festival envolve mais de 70 profissionais locais, entre chefes renomados e novos talentos, selecionados a partir de dois editais lançados pela Manauscult, o primeiro, o “Festival Gastronômico de Manaus – No Passo do Sabor”, que habilitou 40 proponentes, divididos em três categorias: “Barraca do Chefe”; “Novos Chefes” e “Food Truck”.

O edital para a “Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa”, com operação de venda de alimentos do entorno dos palcos “Tucupi” e “Caboquinho” nas categorias: “Food Bike” (cachorro-quente), “Carrinho de Comida Ambulante” e “Barraca de Comida” com mais de 26 proponentes aptos a participar do festival.

Nesta edição, a Prefeitura de Manaus traz a estrela gastronômica Rodrigo Oliveira, chef dos restaurantes Mocotó, em São Paulo (SP), e do Caboco, em Los Angeles (EUA) – competidor do “Iron Chef”, reality show de competição de culinária de alto nível, que teve a 1ª temporada lançada em junho, na NetFlix – para compartilhar experiências por meio de uma aula-show, destinada aos chefs profissionais e cozinheiros e cozinheiras de feiras e mercados, no dia 3/9, manhã e tarde, no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM).

Teatro

Reforçando a line-up do “#SouManaus Passo a Paço 2022”, o festival contará com o musical “A Hora da Estrela”, inspirado no último romance publicado por Clarice Lispector, em 1977, ano de sua morte. O espetáculo teatral, que ganhou 32 músicas inéditas de Chico César, terá duas récitas no palco do imponente Teatro Amazonas, nos dias 4 e 5 de setembro, com entrada gratuita. Além dos espetáculos “Diário das Marias”, “Helena” “A Herança Maldita de Mercedita de La Cruz”, e o “O Jardim Enfeitiçado”.

Espaço Cultura Urbana

Com mais de 180 artistas locais, o espaço Cultura Urbana terá apresentações de RAP; batalhas de Breaking; batalha de MC; graffiti e lambe ao vivo; batalha de SLAM; batalha de Geek, entre outras atividades culturais. O espaço foi pensado por artistas da cultura hip-hop local.

Moda e Artesanato

No entorno da praça Dom Pedro II e na rua Bernardo Ramos, além das feiras gastronômicas e de economia criativa, haverá ainda um espaço dedicado à moda e ao artesanato, que irá enaltecer o trabalho de artesãos locais e o grafismo indígena que se configura nos trajes e traçados dos figurinos, pinturas e artesanatos que representam a especificidade de cada etnia dos povos originários, com dois desfiles, um adulto e outro infantil, cada um com dez modelos indígenas com peças autorais de 10 estilistas indígenas numa passarela de mais de 10 metros, partindo do nível da porta de entrada do Museu de Manaus (Muma). No local também ocorrerá apresentações de grupo de música indígena e rituais de pajelança.

Literatura

O Palácio Rio Branco recebe a exposição “Luiz Bacellar” em homenagem ao poeta Luiz Bacellar, pela relevância de suas obras, reconhecida pelas várias gerações de literatos de Manaus, além de atividades como sarau literário, recital de poesia e bate-papo com especialistas.

