Receita Federal apreende mais de 15 kg de drogas em embalagens de chocolate em Manaus

Manaus (AM) – A Receita Federal apreendeu 12,45 kg de maconha do tipo skunk e 2,8 kg pasta base de cocaína, no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios, em Manaus.

Segundo o órgão, a droga estava em embalagens com cobertura de chocolate.

A apreensão, realizada pelas equipes K9 da Receita Federal em Manaus, ocorreu na terça-feira (20). Os fiscais contaram com a ajuda dos agentes caninos do órgão Deco e Odin.

No total, a Receita apreendeu 15,25 kg de entorpecentes. “As drogas encontradas estavam camufladas como chocolates para tentar enganar a fiscalização”, informou a Receita Federal.

