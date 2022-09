250 kg de drogas avaliadas em R$ 5 milhões são apreendidas pela Seaop

Manaus (AM) – Cerca de 250 kg de entorpecentes foram apreendidos na tarde desta sexta-feira (16), por volta das 16h, em uma balsa nas proximidades do Porto da Panair, na Zona Sul de Manaus. O material entorpecente está avaliado em R$ 5 milhões.

De acordo com o major Heber, titular da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando receberam a informação que uma balsa havia chegado de Tabatinga com vários entorpecentes sob a responsabilidade de um indivíduo de 59 anos conhecido como “Vovô”.

“Nossas equipes conseguiram localizar essa balsa e prendemos esse indivíduo responsável pelo transporte das drogas. Ele informou que já havia iniciado a distribuição do entorpecente na noite de quinta-feira (15)” , explicou o major.

Provavelmente as drogas vieram da Colômbia pois alguns dos entorpecentes estavam marcados com a bandeira do país. O major Heber destacou que a três semanas atrás as equipes apreenderam 150 kg de entorpecentes e que possivelmente essas drogas sejam da mesma facção criminosa.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O indivíduo preso irá responder por tráfico de drogas e deve passar por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis na Zona Sul de Manaus.

