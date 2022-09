COB divulga oportunidades para atletas na área da Educação

A transição do atleta de alto rendimento para a carreira após o esporte também passa pela preparação e formação educacional. Neste sentido, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulga duas oportunidades de capacitação para atletas e demais envolvidos no meio esportivo, que contribuem para alcançar seus objetivos.

“O COB acredita ser fundamental o suporte e direcionamento ao atleta no período de transição de carreira. E esse caminho se dá com planejamento, metas e preparo para que se possa avançar para uma próxima etapa da vida da melhor maneira possível”, afirmou o campeão olímpico de judô e diretor-geral do COB, Rogério Sampaio.

Entre as oportunidades oferecidas está a Conferência de Carreira para Atletas, promovida pela Allianz, parceira mundial de seguros dos Movimentos Olímpicos e Paralímpicos. O evento tem o objetivo de ajudar atletas a encontrarem uma carreira de acordo com suas habilidades e preferências.

Para isso, os participantes poderão acompanhar uma agenda com apresentações com executivos da multinacional, além de ouvir histórias de sucesso e aprender sobre como conciliar a carreira de negócios e de atleta. A Conferência acontece no dia 27 de setembro, de forma on-line, e as inscrições têm prazo final até o dia 26 deste mês, pelo site Allianz Careers.

Outras possibilidades de capacitação são dois Workshops de Carreira+ atleta365, promovidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Os interessados terão a chance de aprender a redigir, com o suporte de especialistas, um currículo vencedor, quer estejam começando ou já tenham experiência profissional.

Os eventos acontecem de 30 de novembro a 1º de dezembro, em português e de forma virtual, às 15h (horário de Brasília). As inscrições poderão ser feitas até o dia anterior por meio do site https://olympics.com/athlete365/athlete365-career-workshops/.

Virtual Career Conference for Athletes (Allianz)

– Inscrições: até 26 de setembro de 2022.

– Data do evento: 27/09.

– Link do site: Allianz Careers

Workshops de Carreira+ atleta365

– Inscrições: até 29 de novembro de 2022.

– Data do evento: 30/11 a 01/12 de 2022.

– Link do site: https://olympics.com/athlete365/athlete365-career-workshops/

*COB

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Heitor Vilela / COB

