Seleção Feminina é convocada para amistosos

A Seleção Feminina está convocada para a Data FIFA de outubro. Nesta quinta-feira (22), a técnica Pia Sundhage anunciou os nomes que farão parte do grupo que defenderá o Brasil nos jogos contra Noruega e Itália, no próximo mês, na Europa.

O Brasil enfrentará a Noruega no Estádio Ullevaal, em Oslo (NOR) no dia 7 de outubro. No dia 10, será a vez de medir forças com a Itália, em Gênova. Uma das principais novidades da lista é a presença de três jogadoras que estiveram na campanha da Copa do Mundo FIFA Feminina Sub-20, na Costa Rica: Lauren, Tarciane e Yaya.

As finalistas do Brasileirão Feminino Neoenergia também estão bem representadas na Seleção. O Corinthians é o clube que mais cedeu atletas em toda a convocação, com cinco jogadoras (Leticia, Tarciane, Tamires, Adriana e Jaqueline), enquanto o Internacional terá Millene e Duda Sampaio vestindo a Amarelinha.

Convocação da Seleção Feminina



Goleiras

Leticia – Corinthians

Luciana – Ferroviária

Defensoras

Rafaelle – Arsenal (ING)

Tainara – FC Bayern (ALE)

Kathellen – Real Madrid (ESP)

Tarciane – Corinthians

Tamires – Corinthians

Fernanda Palermo – São Paulo

Lauren – Madrid CFF (ESP)

Antonia – Levante (ESP)

Meio-campistas

Ary – Palmeiras

Millene – Internacional

Ana Vitória – Benfica (POR)

Kerolin – North Carolina Courage (EUA)

Yaya – São Paulo

Duda Francelino – Flamengo

Duda Sampaio – Internacional

Adriana – Corinthians

Atacantes

Jaqueline – Corinthians

Ludmila – Atlético de Madrid (ESP)

Geyse – Barcelona (ESP)

Bia Zaneratto – Palmeiras

Gabi Nunes – Madrid CFF (ESP)

Debinha – North Carolina Courage (EUA)

foto: Thais Magalhães/CBF

