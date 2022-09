Flamengo se reapresenta visando confronto contra o Fortaleza, pelo Brasileiro

Além de focar nas próximas rodadas do Brasileiro, o time também se prepara para as finais da Copa do Brasil contra o Corinthians

Após o Fla-Flu do último domingo (18), o elenco rubro-negro ganhou dois dias de descanso para recarregar as energias visando a reta final da temporada.

Nesta quarta-feira (21), os atletas retornaram aos treinamentos no Ninho do Urubu e iniciaram a preparação para o confronto diante do Fortaleza, marcado para o dia 28 de setembro, às 19h, no Castelão. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.



Os atletas Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta, Vidal, Guillermo Varela e Erick Pulgar foram as ausências na reapresentação por estarem a serviço das suas respectivas seleções.

Além de focar nas próximas rodadas do Brasileiro, o time também se prepara para as finais da Copa do Brasil contra o Corinthians, nos dias 12 (Arena Itaquera) e 19 de outubro (Maracanã), e da Libertadores diante do Athletico-PR, no dia 29, em Guayaquil-EQU.

Em recuperação

O treinador rubro-negro espera pela recuperação de atletas nesse intervalo, entre eles, Rodrigo Caio. Inclusive, há a expectativa do retorno do zagueiro já contra o Fortaleza.

Rodrigo Caio vem treinando normalmente com o elenco do Flamengo há cerca de uma semana e, com isso, após três meses se recuperando de uma lesão, o zagueiro pode figurar entre os relacionados para o jogo.

O camisa 3 do Mengo se machucou no dia 10 de julho, no embate do Flamengo contra o Corinthians. Após avaliação médica, foi constatada uma lesão no menisco medial, porém não foi necessário que o zagueiro passasse por cirurgia.

Mesmo com Rodrigo Caio não participando do treino tático da equipe, o camisa 3 não preocupa. Além do zagueiro, o goleiro Santos e o meia Thiago Maia fizeram trabalhos internos na academia. A atividade é preparada pela comissão técnica, juntamente com o Departamento Fisiológico do clube, no intuito de que os atletas consigam manter um controle de carga ideal para aguentar os jogos decisivos.

Na expectativa de poder contar com Rodrigo Caio para o restante da temporada, Dorival Júnior torce pela evolução do atleta nos treinamentos.

