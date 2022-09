“Deposite amor nas urnas, não ódio”, diz Lula

Em entrevista ao Programa do Ratinho, no SBT, ex-presidente convocou a população a comparecer às urnas no dia 2 de outubro para votar

Nas considerações finais da entrevista concedida ao Programa do o Ratinho, no SBT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou a todos a comparecerem às urnas no dia 2 de outubro para votar e para que depositem amor nas urnas.

“Você que acha que vai se abster, por favor, vá para a urna e vote para você ter o direito de reclamar, de cobrar. Esse país vai ser da qualidade que você quiser, do tamanho que você quiser e vai ser bom. Deposite amor nas urnas, não ódio”.

Lula afirmou que o povo sabe que os governos dele foram os melhores que o país já teve por que cuidou de todos. “O povo sabe que fui melhor presidente desse país porque cuidei do povo. O nome certo não é governar, o nome certo é cuidar”, declarou.

O ex-presidente defendeu a aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin como fundamental para a reconstrução do Brasil e disse que sua candidatura foi uma decisão de um grupo de partidos que busca soluções para os problemas do país. “As circunstâncias fizeram com que os partidos me escolhessem, pela experiência acumulada e capacidade de aliança construída.”

