Academia Amazonense de Letras tem muro revitalizado e oferece nova atração em projeto

Manaus (AM) – A Academia Amazonense de Letras (AAL), que oferece a programação Academia de Portas Abertas aos domingos, ganhou um espaço a mais para admirar: o muro externo lateral, localizado na Rua Tapajós, está em processo de revitalização artística a partir de uma pintura em grafiti exibindo um famoso quadro de alguns de seus fundadores. A AAL está situada na avenida Ramos Ferreira, no Centro de Manaus.

O projeto Artístico é executado pelo artista plástico Jarbas Lobão, com apoio da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Manauscult a partir da Emenda Parlamentar nº 172/2021 de propositura do Vereador Amom Mandel Lins Filho.

A ideia de representar em grafiti uma foto dos fundadores na revitalização do muro foi do Acadêmico Robério Braga, ainda no tempo de sua presidência (2018-2021) e persistiu durante a presidência atual de Aristóteles Comte de Alencar Filho (2022-2023).

A imagem escolhida foi o registro da comemoração de aniversario do então Presidente Adriano Jorge, reunindo os fundadores Benjamim de Souza, José Chevalier, Huascar de Figueiredo, Raymundo Moraes, Adriano Jorge, Coriolano Durand, Pericles Moraes, Araújo Filho, Araújo Lima, Raul de Azevedo, Waldemar Pedrosa e João Leda; que pode ser encontrada na Revista O Malho (RJ) de janeiro de 1924 e também em mural comemorativo na Sede do Silogeu.

Todas as atividades da Academia Amazonense de Letras contam com apoio da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Manauscult e do Conselho Municipal de Cultura. A Academia Amazonense de Letras fica na Rua Ramos Ferreira, esquina com Tapajós, 1009 – Centro. Para ficar por dentro de toda a programação acompanhe o site academiaamazonensedeletras.com e as redes sociais.

Academia de Portas Abertas

O projeto “Academia de portas Abertas” foi originalmente idealizado na Presidência do Acadêmico José Braga (2008-2011) e modificado em 2018 pelo então Presidente Acadêmico Robério Braga para inclusão de atividades culturais aos fins de semana, visando as comemorações ao centenário da Academia Amazonense de Letras (1918-2018). Após seu sucesso de público aos domingos e grande aceitação popular, continuou a ser realizado no novo formato.

Em 2022, sua realização conta com emenda parlamentar da Deputada Alessandra Campêlo e fomento do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

Neste domingo, a programação conta com visita guiada, sarau literário, música popular com Fátima Silva e programação especial do VII Festival Amazonas de Corais (FAMCOR).

*Com informações da assessoria

