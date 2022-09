Polícia Civil do AM prende mulher por estelionato e uso de documento falso

Manaus (AM)- Após denúncias, policiais civis do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, em flagrante, Karol Batista de Araújo, de 29 anos, pelos crimes de estelionato e uso de documento falso. A prisão ocorreu na terça-feira (27), por volta das 17h, no bairro Educandos, zona Sul da capital.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da unidade policial, as equipes iniciaram as diligências após a vítima informar que Karol estaria utilizando dados de outra pessoa para aplicar golpes em instituições bancárias da cidade.

“Recebemos a informação de que Karol estaria se dirigindo a uma agência bancária, onde assinaria um contrato para realizar um novo empréstimo no valor de R$ 120 mil. De imediato, nós nos deslocamos ao endereço e verificamos que ela estava do lado de fora da agência”, detalhou o delegado.

Ainda segundo o titular do 19° DIP, no momento em que a infratora ia ser atendida pelos funcionários da instituição, os policiais a abordaram, porém, ela apresentou documentos falsos, que seriam da vítima que realizou a denúncia.

“Após isso, descobrimos a identidade verdadeira dela. Karol relatou na delegacia que não agia sozinha, e também que já havia feito outros empréstimos usando a documentação de terceiros, sendo que ela já havia feito um outro empréstimo anteriormente no nome da mesma viriam no valor de R$50.000,00”, disse Goes.

Procedimentos

Karol foi autuada em flagrante por estelionato e uso de documento falso e o documento falso que ela utilizava (RG) foi apreendido. Ela será levada para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

