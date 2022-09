Família pede informações sobre mulher que estava na ponte da BR-319

Darliene Nunes estava na ponte no momento do desabamento e a família pede informações sobre a vítima

Manaus (AM)- Darliene Nunes Reis Cunha de 25 anos é uma das vítimas desaparecidas após desabamento da ponte sobre o quilômetro 25 da BR-319 (Manaus/Porto Velho), na comunidade do Careiro Castanho, na manhã desta quarta-feira (28).

A família está no Porto da Ceasa, localizado na avenida Min. Mário Andreazza, Vila Buriti, no Distrito Industrial. O irmão de Darliene, Ronildo Nunes da Silva explicou que a família está aflita e busca por informações.

“Ela saiu do carro para atravessar andando pela ponte. Há informações de que no momento do desabamento ela caiu no rio, mas não sabemos se foi atendida. Não temos informações. Se puderem no ajudar, agente agradece”, disse o irmão da mulher desaparecida.

“Os moradores informaram que tinha muita gente em cima da ponte. As pessoas saíram dos carros para atravessarem a pé. Muitas pessoas já reclamaram sobre a estrutura da ponte”, disse Ronildo.

A família explicou que quem tiver informações sobre a vítima, pode ligar para o contato: (92) 9451-1571.

A tragédia

Vítimas contaram que um caminhão parou no meio da ponte em protesto, a ponte “estalou” e a estrutura desabou deixando mortos e feridos. Os números não foram confirmados, mas há pelo menos 20 pessoas sendo atendidas em hospitais de Manaus e do interior, e também, seriam 18 mortes. As informações não foram confirmadas por canais oficiais.

O Governo do Amazonas informa que o governador Wilson Lima coordena as ações em apoio às vítimas do acidente que aconteceu na BR-319. O governo vai enviar balsas para fazer o deslocamento de carros no local, enquanto o Governo Federal refaz a ponte.

Edição Web: Bruna Oliveira

