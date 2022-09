Servidora aposentada é mais uma vítima confirmada em tragédia da BR-319

Manaus (AM)- A servidora aposentada da Casa Civil, Maria Viana Carneiro é mais uma vítima confirmada no desabamento de ponte da BR-319 ocorrido na manhã desta quarta-feira, no quilômetro 25, comunidade do Careiro Castanho.

Em nota, o prefeito de Manaus, David Almeida, lamentou com profundo pesar o falecimento precoce da servidora aposentada.

“Neste momento de dor e tristeza, registramos nosso apoio e sentimentos de pesar aos familiares e amigos de Maria. Que Deus seja abrigo para todos nós e viveremos na esperança do reencontro, por ocasião da volta de Jesus Cristo”, declarou o prefeito.

Mais vítimas

Darliene Nunes Reis Cunha de 25 anos é uma das vítimas desaparecidas e Marcos Rodrigues Feitosa, de 40 anos teve a morte confirmada durante a tarde.

Dentre as vítimas sendo atendidas no Careiro Castanho estão Luís Santana da Silva, de 60 anos, Cleonice dos Santos, de 67 anos, Gustavo Lima, de apenas 3 anos, Miguel victor de Souza, de 10 anos, Vanderlei Coide Mendes, de 54 anos, Amarildo Alves, de 51 anos e Daucicleide Moraes de Sousa, de 36.

Cinco pessoas foram transferidas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, duas delas foram liberadas. Outra pessoa com ferimentos leves foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Equipes confirmam morte da primeira vítima de ponte na BR-319

Família perde informações sobre mulher que estava na ponte durante desabamento

Wilson Lima suspende agenda para atender vítimas na BR-319