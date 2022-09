SESI Amazonas recebe seleção brasileira de vôlei sentado

Manaus (AM)- O Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas) recebe até sábado (1º), a seleção brasileira feminina de vôlei sentado – após ter recebido a seleção masculina dias antes – para treinos no Ginásio Poliesportivo Dr. Domício Velloso da Silveira, localizado no Clube do Trabalhador.

A seleção feminina também se prepara para o Campeonato Mundial de Vôlei Sentado de 2022, a ser realizado em outubro em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina.

Composta por 12 jogadoras e equipe técnica, a equipe chegou a Manaus no último domingo com planos de passar o restante da semana focadas na preparação para o grande campeonato que pode determinar a vaga do Brasil nas Paraolimpíadas de 2024.

De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei para Deficientes (CBVD), Ângelo Alves Neto, a iniciativa de trazer os treinos de vôlei sentado para Manaus parte de uma estratégia de difusão do esporte em lugares onde ainda não há times ou onde os times ainda não possuem tanta visibilidade.

“Há um tempo nós plantamos uma sementezinha aqui no Amazonas, que fez nascer um time estadual, que, por sinal, na semana retrasada se tornou campeão lá em Fortaleza”, disse Neto, ao mencionar que a vinda da seleção foi uma forma de dar continuidade nessa crescente do voleibol sentado.

Natalie Filomena, a atacante do time, se destaca por ser uma das precursoras da modalidade no Brasil, com 17 anos de esporte em parceria com o SESI Suzano, na cidade de Bauru (SP). Sobre a conquista do Amazonas e a evolução do esporte no país, a atleta comenta que ficou muito feliz.

“Quando a gente começou em 2006 havia apenas duas equipes. A equipe de Suzano e uma equipe de Goiânia. Então é muito bom ver que agora estão surgindo outros times”.

Ágata Godoy, responsável pela defensiva da equipe, na posição de líbero, treina há seis anos pelo SESI Suzano e afirma que as expectativas para o mundial são as melhores possíveis, a atleta destaca que a presença do time em Manaus pode incentivar diversas pessoas, principalmente os PCD (Pessoas com Deficiência) que ainda não conhecem ou veem a prática do vôlei sentado como uma possibilidade.

Segundo o técnico da seleção brasileira, tanto feminina quanto masculina, Fernando Guimarães, garante que, apesar de alguns ajustes ainda serem necessários, o time tem grandes chances de jogar de igual para igual com qualquer equipe do mundo, até mesmo com os seus maiores adversários, como Estados Unidos, Canadá e Itália, entre outros. “Eu acho que nós temos totais condições de chegar a uma final”, afirma o técnico.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

