Manaus recebe mais de 900 inscrições para edital Thiago de Mello

Manaus (AM)- A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), recebeu 982 inscrições para o edital “Thiago Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”, que tem uma dotação orçamentária de 1,6 milhão. As inscrições ocorreram até o dia 30 de setembro.

Ao todo, 55 projetos culturais nos segmentos artísticos, como artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip hop, literatura, tradições culturais, teatro e música serão contemplados. A nova etapa do processo seletivo será a análise dos projetos pela Comissão de Seleção, de caráter classificatório e eliminatório.

“As propostas serão avaliadas em duas etapas. A comissão técnica da Manauscult vai analisar toda a documentação e daí entraremos na segunda etapa do certame, onde todos os projetos inscritos passarão pela uma banca avaliadora, por uma comissão de seleção, para certificar se todos os critérios aqui estabelecidos foram cumpridos à risca. Já adianto que tivemos projetos muito bem elaborados, digno de nossos artistas”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

No “Edital Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura”, os prêmios por segmentos artísticos estão distribuídos em valores de R$ 15 mil, R$ 30 mil, R$ 45 mil e R$ 100 mil.

“A avaliação dos projetos levará em conta os seguintes critérios, com o mesmo peso e com pontuação específica, totalizando o máximo de cem pontos. Os critérios são: excelência, técnica, relevância cultural da proposta, aspectos de criatividade e de inovação, exequibilidade orçamentária, qualificação do proponente e proposta de contrapartida”, complementou a coordenadora do edital, Renata Frota.

Para acompanhar o andamento do edital é só acessar o endereço: https://manauscult.manaus.am.gov.br/edital-thiago-de-mello/.

Edição Web: Bruna Oliveira

*com informações da assessoria

Foto – Oliveira Júnior / Manauscult

Leia mais:

Raylla Araújo lança single com Lorena Simpson

Buteco do Gusttavo Lima inicia venda de ingressos em Manaus

Galpão do Porto de Manaus recebe festa com DJs