Venda de ingressos promocionais para show da Oficina G3 termina neste final de semana

Manaus (AM)- Os ingressos com valores promocionais para o show “Humanos” da banda de rock gospel, Oficina G3, dia 28, às 20h, no Podiu da Arena da Amazônia, terminam este final de semana. Até domingo (16), ainda é possível comprar os bilhetes a R$ 50 (pista humanos) e R$ 100 (VIP G3).

A partir da segunda-feira (17), os valores serão alterados, sendo comercializados a R$ 75 (pista humanos) e R$ 150 (VIP G3). Três postos físicos na capital amazonense estarão oferecendo os ingressos: Shopping da Bíblia (Centro e Manôa), Shopping Sumaúma (Cheirinhos de Monik) e também continuam disponíveis na plataforma oficial da banda: www.clubedoingresso.

O show da Oficina G3 vai marcar o retorno da formação inicial da banda, que se une para uma turnê por diversas cidades brasileiras, em alusão aos 20 anos do icônico álbum “Humanos”, trabalho que vendeu mais 100 mil cópias na virada dos anos 90.

PG vai estar no vocal; Juninho Agram, na guitarra; Jean Carlos, nos teclados; Duca Tambasco, no baixo; Walter Lopes e Lufeh vão dividir as apresentações na bateria. Na playlist não podem faltar os hits “Onde Está?”, “Apostasia” e “Te Escolhi”, além de outros sucessos.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Filme ‘Uyra, a Retomada da Floresta’ estreia em Manaus

Teatro Amazonas recebe Encontro de Tenores do Brasil

Festival de Teatro da Amazônia anuncia vencedores