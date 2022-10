Corpo de homem com marcas de perfurações é encontrado no Centro de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado com marcas de perfurações, na madrugada desta segunda-feira (17), na avenida Sete de Setembro, no bairro Centro, na zona Sul da capital.

De acordo com as informações da equipe polícias 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição recebeu informações de um possível homicídio. Ao chegarem no local constataram a denúncia.

Ainda conforme as informações das autoridades, a vítima estava com diversas lesões na cabeça e uma perfuração no peito, próximo ao coração. De acordo com a PM não há informações sobre a autoria do crime, assim como a motivação.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil (PC-AM) investiga o crime.

