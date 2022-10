Justiça Eleitoral já recebeu 792 denúncias de irregularidades no Amazonas

Todas as denúncias relativas a este ano no Estado, são de propaganda eleitoral irregular

Manaus (AM) – Apenas no Amazonas, o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, já recebeu 792 denúncias relativas às Eleições Gerais de 2022 desde quando foi reativado, no dia 16 de agosto deste ano. Os dados são da noite desta terça-feira (18). Todas as denúncias relativas a este ano no Estado, são de propaganda eleitoral irregular.

Manaus concentra a maior parte das denúncias, com 709 denúncias registradas na capital. No interior, a cidade que mais recebeu denúncias foi Itacoatiara com 27 registros, seguido de 10 denúncias em Parintins e seis em Presidente Figueiredo.

No pleito de 2018, foram registradas 993 queixas no Estado, sendo a maioria relativa à propaganda eleitoral irregular. Além dessa irregularidade, a ferramenta recebe acusação de compras de votos, uso da máquina pública e crimes eleitorais, desde que devidamente acompanhada de provas, como fotos, áudios e vídeos, de forma anônima ou não.

Em todo o País, o aplicativo Pardal recebeu 40.275 denúncias, Na eleição de 2018, foram registradas 48.673 queixas, também sendo a maioria relativa à propaganda eleitoral irregular. Além dessa irregularidade, a ferramenta recebe acusação de compras de votos, uso da máquina pública e crimes eleitorais, desde que devidamente acompanhada de provas, como fotos, áudios e vídeos, de forma anônima ou não.

Até a tarde de ontem, nas Eleições 2022, o recorde de denúncias em um único dia ocorreu no primeiro turno da votação, no dia 2 de outubro, quando o app recebeu 5.332 queixas. A maioria se refere às campanhas para deputado federal, com 12.802 casos, seguidas das relativas às candidaturas a deputado estadual, com 12.607. No Distrito Federal, onde são eleitos deputados distritais, foram registradas 1.258 denúncias.

As campanhas para presidente da República foram responsáveis por 4.751 denúncias em todo o país, enquanto as queixas relativas a cargos para governador e senador geraram, respectivamente, 3.477 e 813.

A região Sudeste se manteve no topo do ranking, com 14.103 denúncias, seguida pelas regiões Nordeste (12.033), Sul (6.810), Centro-Oeste (4.481) e Norte (2.848).

O estado de São Paulo (5.944) é o líder entre as unidades da Federação que realizaram o maior número de denúncias, à frente de Pernambuco (4.414). Na sequência, aparecem Minas Gerais (4.053), Rio Grande do Sul (3.167) e Rio de Janeiro (3.003).

As denúncias recebidas no Pardal deram origem a 11.418 (26,22%) processos que estão em tramitação no Processo Judicial Eletrônico (PJe) da Justiça Eleitoral.

*Com informações da assessoria

