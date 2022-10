Pai é executado e filho é baleado durante ataque criminoso em Manaus

Manaus (AM) – Ao sair para deixar os filhos na escola, o topógrafo Wictor Hugo dos Santos Queiroz, de 39 anos, foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (20). O fato ocorreu na rua Egito, no bairro Parque das Nações, na zona Centro-Sul da capital. Uma das crianças, de 7 anos, foi baleada durante a ação criminosa.

A equipe policial da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolou a área do crime, além disso, os agentes acionaram os demais órgãos competentes para realizar os procedimentos de investigações. O tenente PM, Neves Neto, informou que, segundo relatos de testemunhas, o homem estava saindo para deixar as crianças na escola.

“Tivemos uma ligação sobre a situação, até o momento não sabemos qual o motivo do homicídio, vamos esperar outros órgãos para começar as investigações. A princípio ele ia levar as crianças ao colégio. Não sabemos a real situação da criança que foi atingida pelos disparos, não sabemos se foi de raspão ou se foi grave, só sabemos que foi levada para o hospital”, explicou o PM.

De acordo com informações de testemunhas, o crime ocorreu por volta das 7h, momento em que três ocupantes de um carro modelo gol, na cor preta, abordaram o carro da vítima que estava saindo da garagem com a família.

“Eles estavam saindo da garagem quando dois homens com colete desceram do carro preto e começaram a gritar pra ele descer do carro, nessa hora a criança mais nova desceu correndo com a mãe e eles começaram a atirar no pai que ficou no carro. Foi quando a mãe voltou para o carro gritando, para pegar o outro filho de 7 anos, que não conseguiu sair e acabou sendo baleado”, explicou um vizinho que preferiu não se identificar.

Ainda segundo as informações, durante a ação, a mulher entrou em luta corporal com um dos criminosos e conseguiu arrancar o colete do atirador. Mas eles fugiram sem serem identificados pela polícia.

Os criminosos dispararam oito vezes, mas, conforme a perícia criminal, Wictor Hugo foi atingido com quatro tiros de calibre 9mm. A equipe de investigação da Polícia Civil (PC-AM) colheu imagens de câmeras de segurança do local para ajudar na identificação dos autores do crime.

Após todos os procedimentos, o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

