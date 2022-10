Max Teixeira recebe 11 mil toneladas de asfalto

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), recupera, com mais de 11 mil toneladas de asfalto, o pavimento da avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte.

A área possui supermercados, drogarias, mercadinhos, escolas e comércio em geral, sendo um dos principais corredores viários da capital, que estava bastante deteriorado e com o tráfego intenso de veículos prejudicado.

Mais de 30 trabalhadores executam a fresagem da via, retirando o asfalto desgastado e preparando o solo para, em seguida, receber a nova camada asfáltica. A obra fica entre a avenida Torquato Tapajós e o Terminal de Passageiros 3, uma extensão bem grande.

O serviço envolve fresadoras, rolo compressor, rolo compactador e muito asfalto para devolver à população uma via com asfalto novo e segura para todos, no prazo estimado de dez dias. A maior parte da obra é executada no período noturno para causar menos impacto no trânsito.

Acompanhando de perto os serviços nos quatro cantos da capital, o titular da Seminf, Renato Júnior, está muito satisfeito com o trabalho das equipes na Max Teixeira, pois o asfalto novo na via era uma solicitação muito aguardada pela população.

“Mais um grande corredor viário que estamos trabalhando, no bairro Cidade Nova, a avenida é uma das mais importantes da nossa cidade. No aniversário de 353 anos de Manaus, nada mais justo que trabalharmos com muito afinco para devolvermos uma cidade digna para todos os manauaras. Essa é a determinação do prefeito David Almeida, e estamos cumprindo com muito empenho e dedicação. Nossas equipes já asfaltaram aproximadamente 1.600 vias, com novo asfalto mesmo, não é nada de tapa-buraco, é asfalto de verdade”, concluiu Renato Júnior.

A população reconhece a importância do serviço e demonstra a satisfação.

“Estou vendo essa enorme tarefa, vejo essa máquina tirando o asfalto velho e, na sequência, outros trabalhadores trazem o novo asfalto. Que alegria poder ver isso de perto. Sei que, agora, o pavimento ficará bem melhor, já vi no Dom Pedro, já vi na zona Leste, e em alguns outros trechos da cidade, como círculo em toda a Manaus, tenho visto de perto esse serviço. O trabalho da prefeitura está muito bom”, frisou o motorista de aplicativo, Luiz Cláudio Mascarenhas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Bairros da zona Leste ganham novo asfalto da Prefeitura de Manaus

Vídeo: mulheres brigam jogadas no asfalto da zona Leste de Manaus

Asfalto cede e trecho da avenida Rodrigo Otávio é interditado nesta segunda-feira (2)