Vintage Culture agita festival eletrônico inédito em Manaus

Manaus (AM)- Lukas Ruiz Hespanhol, mais conhecido como Vintage Culture, é um DJ, empresário e produtor brasileiro de música eletrônica do gênero house music.

Aplaudidíssimo no segmento, ele comandará o Festival New Experience em Manaus, no dia 10 de dezembro, na Arena da Amazônia.

Inédito em Manaus, o festival de msúsica eletrônica conta com um line-up ‘de peso’ e abre vendas de ingressos já nesta quinta-feira (27).

Como em todos os shows da Fábrica de Eventos, os ingressos serão disponibilizados para a compra em pontos físicos – centrais Oba Ingressos, nos shoppings Millenium ou Manauara – e de forma online, por meio do site ou aplicativo BaladaApp (https://baladapp.com.br/).

Todos os setores (Frontstage, backstage Open Bar e lLunge) poderão ser comprados de forma parcelada no cartão de crédito em até três vezes, sem juros.

Além de Vintage Culture, o New Experience vai contar com a apresentação de Ownboss, Bruno Be,

Barja e Doozie.

DJ

Vintage Culture teve uma rápida ascensão lançando versões como “Blue Monday” do New Order e “Another Brick in the Wall” de Pink Floyd, que logo começaram a viralizar na rede junto com suas versões de “Bete Balanço” do Cazuza e “Bidolibido” de Fernanda Abreu.

Hoje, aos 29 anos, o DJ sul-matogrossense também é fundador e dono da gravadora Só Track Boa.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Mostra Musical homenageia artistas do Sudeste

Rafa Militão lança novo single

Miss e Mister idoso são aclamados no Amazonas