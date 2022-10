Mostra Musical homenageia artistas do Sudeste do Brasil

Manaus (AM)- Promovida neste mês de outubro, a 12ª Mostra Musical do Colégio Lato Sensu homenageou, ao longo de quatro dias, no Teatro Manauara, cantores e grupos da Região Sudeste do País.

O projeto visa estimular a valorização da riqueza cultural musical e expressiva, além de potencializar a criatividade dos alunos.

De acordo com Thelvana Rodrigues, professora de música do Lato Sensu, após dois suspenso por conta da pandemia, o festival deste ano representa um “marco para o recomeço”.

“Todos estávamos na expectativa de como seria, tendo em vista os dois anos musicalmente parados. Tivemos que mudar a dinâmica de apresentações a qual estávamos habituados em face a nova estrutura escolar. Mas no final, para nossa alegria, tudo deu certo e os alunos superaram todas as expectativas. A participação em massa de todos foi o termômetro de que continuamos no caminho certo”, comenta ela.

Ela destaca que a mostra já homenageou outras regiões do País como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas que este ano foi escolhida a Região Sudeste.

“Um dos aspectos pedagógicos da nossa mostra, é que os alunos conheçam nossa cultura musical, nossos ritmos e nossos artistas. Dividimos isso pelas regiões e, a cada ano, focamos em uma localidade. Este ano, fizemos o Sudeste e os alunos puderam homenagear artistas como: Titãs, Legião Urbana, Melim, Luciana Mello, Grupo Revelação, Lulu Santos, entre outros”, detalha.

Conforme Thelvana, todos os alunos de todas as séries participam da dinâmica, desde o maternal até o 7º ano. Além disso, dentro do pedagógico musical, todos os estudantes apresentam uma música do repertório erudito que faz parte do paradidático estudado pela turma, onde passam a conhecer um pouco da história da música ocidental, por meio de grandes nomes como Bach, Brahms, Tchaikovsky, Mozart e Beethoven. Eles também apresentam uma música brasileira da região escolhida e uma música estrangeira, utilizando a interdisciplinaridade entre o espanhol e o inglês.

Já a professora Olívia Portantiolo, diretora pedagógica do Lato Sensu, revela que a felicidade e a emoção de nossos alunos, das famílias e da equipe foram marcantes nessa edição da mostra.

“Ele (evento) assinala a retomada desse projeto tão rico e tão querido de todos, após as fortes limitações que a pandemia nos impôs nos dois últimos anos. Recebemos muitos depoimentos sobre o belíssimo trabalho realizado por nossos alunos e nossos professores, e como eles surpreenderam e encantaram a todos”, diz ela.

Após ‘colher’ os feedbacks dessa edição, o Lato Sensu já começa a pensa na edição de 2023.

“Agora é hora de avaliar os resultados e realimentar o processo de construção para o ano seguinte. A Mostra Musical é um evento integrado ao plano de ensino, que se constrói ao longo do ano. É sempre foco de muita atenção e enorme dedicação de todos: alunos, professores e equipe da escola. Todos os anos nos preparamos para entregar sempre mais qualidade e encantamento. E ano que vem, não será diferente. Aguardem a próxima edição”, finaliza a diretora pedagógica.

