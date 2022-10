Missionário é executado a tiros no Colônia Santo Antônio

Alessandro estava na frente da casa onde morava conversando com a avó quando criminosos chegaram e efetuaram vários disparos contra o homem

Manaus (AM) – Após ser surpreendido por “pistoleiros”, um homem identificado como Alessandro Costa Leal, de 29 anos, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (26), na rua do Passeio, no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus. Alessandro era missionário.

“Ele era missionário, pregava em uma igreja evangélica. Ontem ele estava todo feliz pois tinha uma entrevista de emprego. Estava a dois anos na palavra de Deus, tenho certeza que foi na glória do senhor” , relatou uma vizinha.

De acordo com informações de testemunhas repassadas aos policiais do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Alessandro estava na frente da casa onde morava conversando com a avó quando criminosos chegaram e efetuaram vários disparos contra o homem.

Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados. Pelo menos 14 cápsulas foram deixadas na localidade.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, mas apenas constatou o óbito. O local foi isolado pela Polícia Militar para atuação dos demais órgãos competentes.

Há informações de que o alvo do crime poderia ser um outro familiar da vítima. O Departamento de Polícia Técnico-Científica foi acionado para realizar a perícia no local e recolher indícios que possam auxiliar nas investigações.

O corpo de Alessandro será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necrópsia. Na cena do crime, familiares estiveram bastante abalados emocionalmente.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e até o momento nenhum envolvido foi identificado.

