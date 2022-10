Ao final do 2° turno, Wilson consolida vitória com 59,2% dos votos, diz Pontual Pesquisas

Levantamento da Pontual Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (28), a dois dias do 2° turno, consolida a vitória do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), com 59,2% dos votos válidos. O candidato à reeleição está 18,4 pontos à frente de Eduardo Braga, que tem 40,8%.

Os dois candidatos possuem exatamente as mesmas porcentagens da última pesquisa do instituto, divulgada no dia 21 de outubro. No levantamento específico da capital, Wilson também lidera com 59,4% e Braga tem 40,6%. Na análise das cidades do interior do estado, Wilson tem 59% e Eduardo fica com 41%.

O levantamento foi realizado em 10 municípios do Amazonas e possui um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa coletou os dados entre os dias 25 e 27 de outubro e está registrada na justiça eleitoral sob o número AM 02967/2022.

*Com informações da assessoria

