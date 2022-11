Itacoatiara lidera número de casos de doença da urina preta no Amazonas

Manaus (AM) – Dos 106 casos compatíveis com a doença de Haff (conhecida como doença da urina preta) no Amazonas, de janeiro a outubro deste ano, 62 correspondem a pessoas residentes em Itacoatiara. O município distante a 270 quilômetros de Manaus lidera em número de casos da doença no período. Na sequência, a capital amazonense apresentou 21 casos.

O informe epidemiológico em relação ao cenário de rabdomiólise para doença de Haff no Amazonas foi divulgado, nesta quarta-feira (2), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM). O documento está disponível em: https://bit.ly/3Ul28lI.

Atrás de Itacoatiara e Manaus nos casos, as seguintes cidades: Careiro da Várzea (5), Parintins (4), Manacapuru (3), Itapiranga (2), São Sebastião do Uatumã (2), Borba (2), Urucurituba (2), Tabatinga (1), Boa Vista do Ramos (1) e Codajás (1). Dois casos compatíveis com a doença estão internados, dos quais 1 em Manaus e 1 em Parintins.

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de rabdomiólise.

Sobre a rabdomiólise

A rabdomiólise é uma síndrome que pode ocorrer em função de agravos diversos, como traumatismos, atividades físicas excessivas e infecções, ou ainda devido ao consumo de álcool e outras drogas.

Quando associada ao consumo de peixes com toxinas, a síndrome é denominada doença de Haff. Os sinais e sintomas mais frequentes, entre os casos compatíveis, são: mialgia, mal-estar, náuseas, fraqueza muscular, dor abdominal, vômito e urina escura.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela vigilância em saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

