Nas redes sociais, internautas membros do grupo Amigos e Defensores da BR-319, do Whatsapp, comemoram a autorização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) para que sejam iniciadas as obras de reconstrução do “Trecho do Meio” da BR-319, que liga Manaus e Porto Velho ao Sul do país.

Situado entre os quilômetros 250 e km 655,7, o trecho é apontado como o maior imbróglio para que a rodovia seja totalmente concluída.

A Licença de Operação (LO), concedida pelo Ipaam, propiciará a instalação e o funcionamento de uma usina móvel para produção de concreto asfáltico destinado às obras na rodovia.

Condicionantes

Segundo o presidente do Ipaam, Juliano Valente, a liberação da Licença de Operação seguiu critérios rigorosos, respeitando todas as condicionantes pertinentes ao empreendimento.

“Uma licença de operação não é concedida sem critérios. O responsável precisa comprovar que seu empreendimento ou sua obra estão em conformidade com a legislação vigente, de acordo com o porte da empresa ou empreendimento e com o potencial poluidor da atividade que será exercida”, disse Valente sobre a concessão da LO.

Candidatos ameaçados

Quase na reta final do primeiro turno das eleições estaduais, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) no Amazonas divulgou uma lista de candidaturas que poderão ser impugnadas conforme a Lei Complementar n.º 64/90, a Lei das Inelegibilidades.

Estão sob a mira da PRE o ex-governador José Melo (Pros), a candidata ao governo Nair Queiroz Blair (Agir), o ex-deputado federal Gedeão Amorim (Avante), o ex-prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto de Oliveira (PT), e o ex-presidente da CUT e do PT-AM, Valdemir Santana.

Crimes

O enquadramento, com base na Lei 64/90, envolve crimes de corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais.

Também figuram na lista negra da PRE os candidatos Delcinei de Oliveira Alves, Raimundo Guedes dos Santos, Viviane Pereira da Silva Lago e Aluizio Barbosa de Souza.

O colegiado do TRE-AM vai dar a palavra final sobre a lista da PRE.

Reza braba

O pastor Silas Malafaia é daqueles líderes religiosos que apostam tudo em “reza braba”.

Estrela maior da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, recentemente ele incendiou a celebração de um culto ao rezar para que as urnas eletrônicas parem de funcionar durante oito horas no próximo dia 2 de outubro caso haja “fraude eleitoral”.

“Se tentarem roubar essa eleição e fraudar, em nome de Jesus, esse sistema vai ser travado. Vai ficar travado por pelo menos oito horas e ninguém vai conseguir destravar. Aí vai ter que ter uma outra eleição. Essa é a minha oração”, orou Silas.

O pastor bolsonarista entende que Deus estará atento e punirá qualquer ilícito nas urnas, em atendimento às suas orações.

Wilson no interior

Preocupado com sua reeleição, o governador Wilson Lima (União) não ficou em Manaus para as comemorações, ontem, do dia 7 de Setembro.

Ele festejou a data correndo em busca de votos nos municípios de Beruri, Codajás e Novo Airão.

Novo Cidadão

Outro postulante ao governo do Estado que não larga o interior é o candidato da coligação Em Defesa da Vida, Eduardo Braga (MDB),

Em Anori, na terça-feira (6), ele prometeu, se for eleito, a implantação do programa estadual Novo Cidadão, que consiste no pagamento de R$ 500 a famílias carentes.

“Esse valor (R$ 500) será complementado com os R$ 600 do presidente Lula. Ou seja, serão R$ 1,1 mil para as famílias amazonenses”, diz o candidato.

Pentavalente

Por meio da Semsa, a Prefeitura de Manaus alerta a população para a importância do esquema vacinal completo da pentavalente, um dos principais imunizantes para crianças menores de 1 ano de idade.

Trata-se da combinação de cinco vacinas que protegem contra as formas graves de cinco doenças, administradas em três doses.

No primeiro quadrimestre deste ano, a cobertura vacinal da pentavalente foi de 69% em Manaus, quando a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 95%.

Luiz Bacellar

O último dia da exposição sobre a vida e a obra do poeta Luiz Bacellar foi marcado por um bate-papo com especialistas, escritores, estudantes e leitores, na terça (6), no Palácio Rio Branco, Praça Dom Pedro II, centro histórico da cidade.

O evento, realizado pela Manauscult e pelo Concultura, fez parte da programação de encerramento do maior festival de artes integradas da região Norte do país, o #SouManaus Passo a Paço 2022, da Prefeitura de Manaus.

A mesa de bate-papo reuniu pesquisadores, amigos e admiradores da obra de Bacellar, com mediação do coordenador de Cultura do Concultura, Carlos Guedelha, e os debatedores convidados: Marco Frederico Krüger e o poeta Elson Farias.

“Manaus Verde”

Com 200 metros quadrados, os espaços sustentáveis “Manaus Verde”, disponibilizados pela Prefeitura, foram aprovados pelo público que prestigiou o #SouManaus Passo a Paço 2022.

No local, a Semmas realizou doação de mudas e ainda disponibilizou quatro totens para recarga rápida de bateria de celulares.

Zona Franca

Caçando votos, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, anunciou que, caso se eleja senador em outubro, apresentará, nas primeiras semanas de 2023, um projeto de lei defendendo a criação da Zona Franca do Entorno do Distrito Federal.

Segundo Perillo, a proposta se baseia no modelo de incentivos fiscais que sustentam a Franca de Manaus ao longo de décadas. Seu objetivo é atrair para o novo parque industrial as indústrias de linha branca, de software e de computadores. Vai esvaziar a ZFM.

Bancada do Cocar

A ativista Vanda Witoto, candidata à deputada federal, é uma das apostas do movimento indígena que pretende eleger o maior número possível de representantes no Congresso nas eleições deste ano.

Filiada ao PT, Vanda se encontrou, recentemente em Manaus, com o candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Na ocasião, ela levou à Lula questões como saúde, proteção da Amazônia e bioeconomia sustentável, que a Bancada do Cocar, de acordo com ela, defenderá no Congresso se conseguir êxito nas urnas de outubro.

Chico ainda luta

Apesar de o TRE-AM ter praticamente frustrado sua pretensão de concorrer ao Senado com uma candidatura avulsa, o ex-vereador Chico Preto (Avante) ainda alimenta esperanças de participar do pleito deste ano.

A menos de duas semanas da reta final da batalha eleitoral, parece ser impossível Chico recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e obter autorização legal para a disputa. O tempo conspira contra ele.

Doença preocupa

Já chegam a 45 os casos de Doença de Haff (Urina Preta) registrados no Estado, de acordo com os órgãos de controle sanitário.

Itacoatiara é o município onde a incidência da doença é mais forte devido ao alto consumo de peixes contaminados. A espécie “pacu” é a que mais transmite a Urina Preta.

