Em oito meses, Amazonas registra 54 casos da doença da urina preta

Manaus (AM) – O Amazonas registrou 54 casos confirmados de Rabdomiólise, conhecida popularmente como “doença da urina preta”, associada à doença de Haff. Das 54 confirmações, 28 são homens e a maioria residente em Itacoatiara (36 casos). O recorte foi feito de janeiro a setembro de 2022.

Os pacientes apresentam mialgia intensa (dor no corpo inteiro) como o sintoma mais registrado. Apenas dois casos precisaram de internação, sendo um em Manaus e outro em Itacoatiara. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM).

O atual cenário da doença de Haff no Amazonas são: 57 casos notificados, sendo 54 confirmados com doença de Haff, de pessoas residentes em Itacoatiara (36), Manaus (7), Manacapuru (2), Itapiranga (2), São Sebastião do Uatumã (2), Parintins (1), Borba (1), Tabatinga (1), Urucurituba (1) e Careiro da Várzea (1). Dois pacientes com a doença estão internados em Manaus e em Itacoatiara.

Confira o gráfico sobre a doença no Amazonas:

Imagem: Divulgação/FVS-RCP

Sobre a rabdomiólise

A rabdomiólise é uma síndrome que pode ocorrer em função de agravos diversos, como traumatismos, atividades físicas excessivas e infecções, ou ainda devido ao consumo de álcool e outras drogas.

Quando associada ao consumo de peixes com toxinas, a síndrome é denominada “doença de Haff”. Os sinais e sintomas mais frequentes, entre os casos compatíveis, são: mialgia, mal-estar, náuseas, fraqueza muscular, dor abdominal, vômito e urina escura.

*Com informação da assessoria

