É ouro: Rebeca Andrade vence o individual geral e é campeã no Mundial de Ginástica Artística

Liverpool (ING) – A ginasta Rebeca Andrade venceu o individual geral no Mundial de Ginástica Artística e conquistou o ouro, nesta quinta-feira (3), em Liverpool. No lugar mais alto do pódio, ela viu a norte-americana Shilese Jones ficar com a prata e a britânica Jessica Gadirova, o bronze. Com a vitória, a brasileira pode se considerar a atleta mais completa da ginástica no mundo.

Rebeca somou uma pontuação incrível de 56.899. Ela iniciou com 15.166 no salto, 13.800 nas barras assimétricas e 13.533 na trave. No solo, último aparelho executado pela brasileira, ela precisava de 12.999 para garantir o título e conseguiu muito mais: 14.400.

A brasileira se tornou a primeira da história a conseguir uma medalha de ouro no individual geral.

Neste sábado (5), Rebeca Andrade ainda disputa três finais por aparelhos: na trave, no solo e nas barras assimétricas. Flávia Saraiva também disputa a final do solo, se estiver recuperada de uma lesão.

Entre os homens, Caio Souza e Diego Soares disputam o individual geral nesta sexta-feira. No domingo (6), Arthur Nory vai em busca do bicampeonato na barra fixa e Caio Souza compete no salto sobre a mesa.

ELA NÃO CANSA DE FAZER HISTÓRIA! 👑

A MAIORAL! Nossa Rebeca Andrade acaba de se proclamar a ginasta MAIS COMPLETA DO MUNDO! 🥇

É a PRIMEIRA vez que uma atleta brasileira ganha a medalha de ouro individual geral em um Campeonato Mundial. Tem noção?!



🥹🇧🇷🏆 💫 pic.twitter.com/MiMxtoSbe0 — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) November 3, 2022

*Com informações de R7

