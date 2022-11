Campanha “Novembro Azul” inicia em Rio Preto da Eva e alerta homens contra o câncer de próstata

Manaus (AM) – A Campanha Novembro Azul, de prevenção e combate ao câncer de próstata e doenças masculinas iniciou, nesta segunda-feira (7), em Rio Preto da Eva, por meio da Prefeitura de Rio Preto da Eva por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). O objetivo é levar a campanha a todos os bairros da cidade e alertar que mais homens possam cuidar mais da saúde.

O objetivo da iniciativa é fazer com que os homens busquem mais as unidades básicas de saúde para se previnirem de doenças. Foto: Chicão Produções Marques

A abertura da campanha foi realizada pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Canaã. Atualmente a Unidade está atendendo na sede da UBS Edinaide Lopes, no bairro Monte Castelo 2, enquanto suas instalações passam por reforma.

“Assim como fizemos durante a campanha Outubro Rosa, também vamos fazer durante o Novembro Azul, levar todos os serviços de saúde para dentro das Unidades Básicas, em todos os bairros, durante o mês de novembro. Vamos dar toda a estrutura e fazer com que os homens cuidem mais da saúde deles”, informou Aila Carla Bernardino, secretária municipal de saúde de Rio Preto da Eva.

Serviços oferecidos

Todas as UBS’s do município e áreas rurais vão receber as ações da campanha. Estão sendo oferecidos exames de PSA, utilizado como check-up para diagnosticar câncer de próstata em homens, antes mesmo que eles apresentem sintomas da doença. Também são oferecidos atendimentos odontológicos, aferição de pressão arterial, palestras voltadas a saúde do homem e café da manhã especial para o público presente.

Durante todo o mês também serão realizadas palestras de prevenção e cuidados com a diabetes, já que novembro também é o mês de conscientização sobre a doença.

