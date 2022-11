Sábado terá dez pontos de vacinação contra Covid-19 disponibilizados pela Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de impedir que as formas graves da Covid-19 prejudiquem a população, a Prefeitura de Manaus informa que, neste sábado (5), dez pontos de vacinação contra a doença estarão em funcionamento, das 8h às 12h, em todas as zonas geográficas da cidade.

O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vem acompanhando as alterações do cenário epidemiológico, que, com o período sazonal das chuvas, cria o ambiente favorável para a circulação dos vírus, dentre os quais, o da Covid-19.

“Já estamos percebendo que os usuários estão procurando as unidades com sintomas gripais e, por isso, enfatizamos que a proteção contra a Covid-19 continue fazendo parte da rotina. A maior proteção continua sendo a vacina. Tomar as doses de reforço e, em caso de sintomas gripais, usar máscara, lavar as mãos e, quando possível, reduzir a circulação, são medidas eficientes para evitar a propagação tanto do coronavírus, quanto dos demais vírus que causam as síndromes gripais. Mas é preciso reforçar que a vacina é a barreira mais efetiva contra a Covid”, explicou.

Atrasados

O Sistema Municipal de Vacinação (SMV) e o Vacinômetro apontam que, da população vacinável, estimada em 2.115.740 pessoas, até sexta-feira (4), um total de 227 mil ainda não havia tomado a primeira dose. Em relação à segunda dose, a plataforma apontava 227.180 pessoas em atraso. O número de usuários que ainda não haviam tomado a terceira dose era de 630.342, enquanto na quarta dose, 422.544 pessoas ainda não haviam se protegido contra as formas graves da doença.

A lista completa com as unidades que ofertarão a vacina pode ser conferida pelo link: bit.ly/localvacinacovid19, no site oficial da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais da secretaria no Instagram e no Facebook.

As salas de vacina ofertarão a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª, de acordo o público e intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde. Para visualizar as doses recebidas e se já pode receber o reforço, pode consultar a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), digitando o CPF, para saber como está seu esquema vacinal e se há dose pendente.

Para receber o imunizante, é necessário levar documento oficial de identificação com foto, número do CPF e cartão do SUS.

Pontos de vacinação neste sábado:

DISA NORTE

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

USF Áugias Gadelha-Rua 15, s/nº – Cidade Nova 1

USF Balbina Mestrinho- Rua Major Silvério J. Nery, 170, Núcleo 3 – Cidade Nova

USF Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

DISA SUL

USF Dr. Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº – Flores

DISA LESTE

USF Alfredo Campos-Alameda Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

USF Leonor Brilhante -Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

DISA OESTE

USF Deodato de Miranda Leão -Av. Presidente Dutra, s/nº, – Glória

USF Leonor de Freitas- Avenida Brasil, s/nº, Compensa

