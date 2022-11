Palacete Provincial recebe a 6ª edição do Universo Geek Museu, no sábado (19)

Manaus (AM) – A força estará com os fãs da cultura pop, nerd e geek, no sábado (19), com a realização da sexta edição do Universo Geek Museu (UGM). O evento realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, acontece no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), Centro, das 9h às 19h.

O UGM aproxima o público dos museus e exposições do espaço cultural, com uma série de programações como concurso de cosplay, just dance, venda de histórias em quadrinhos, mangás e praça de alimentação.

O Universo Geek Museu se consolida como um sucesso de público. De acordo com o secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz, baseado nas edições anteriores, a expectativa é de que, aproximadamente, dois mil visitantes aproveitem as atividades nerds no Palacete Provincial. E prestigiem, ainda, as exposições disponíveis, como a “Verde Amazonas”, com trabalhos de 21 artistas visuais renomados, que representam sua arte de forma dinâmica no prédio cultural. O evento acontece em parceria com a Casa Geek 42.

“A cultura se renova. É bom ver tantos jovens, famílias, pessoas de diferentes idades entrando nos nossos museus do Palacete e aproveitando a programação, preparada com tanto carinho pela equipe do Universo Geek Museu”, afirma o secretário. “É uma forma também de movimentar a economia criativa, porque, desta forma, artistas e expositores de diversos segmentos podem comercializar seus produtos”, pontua.

Programação

Entre as programações, os visitantes encontram no térreo, estandes de vendas de HQs, mangás, livros e vinis. O público também pode prestigiar os espaços dos artistas, desenhistas e quadrinistas, além de exposição de colecionadores de action figures. No local, o famoso just dance ainda anima os jovens, que disputam quem dança melhor.

No primeiro andar, há a popular feirinha geek, espaço tattoo geek e no auditório, os fascinados por jogos podem aproveitar boardgames (jogos de tabuleiro), RPG, card game, Pokémon Go e retrô games. O ambiente também conta com venda de produtos de boardgames, RPG e suas exposições.

No subsolo, dez estandes na praça de alimentação garantem uma experiência gastronômica ao público. Ainda no subsolo, o palco principal terá a abertura do evento, quiz geek, concurso K-Pop solo e concurso K-Pop dupla, apresentações do DJ Belford feat uLeo, Tito Esteves, hipnose de Tito Esteves e Banda Kyuubi. Outras apresentações especiais de K-Pop, o famoso concurso de Cosplayers, banda Fragmento, sorteio de brindes e o encerramento da programação.

Os concursos de K-pop solo, dupla e desfile de cosplayers acontecerão a partir das 11h, e terão premiação especial para os favoritos dos jurados e do público. As premiações variam de acordo com a categoria. E os participantes devem realizar inscrições por meio do link disponibilizado para cada concurso e conferir no regulamento os critérios e valores da premiação.

Concursos culturais

Categoria: Concurso de K-pop solo

Vagas disponíveis: 15

Prazo de Inscrições: até o dia 17 de novembro, às 21h, ou até o preenchimento das vagas.

Link para inscrição e acesso ao regulamento: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA8QCHpXppIuU7J67vOUwbJM0Eu32d2rQfxdLX9lFqGmtyBA/viewform

Categoria: Concurso de K-pop dupla

Vagas disponíveis: 10

Prazo de Inscrições: até o dia 17 de novembro, às 21h, ou até o preenchimento das vagas.

Link para inscrição e acesso ao regulamento: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRhK4HBZOOmptM19pDE6jbPi9VFKDFhhlZkVjG6nvZZxPF1A/viewform

Categoria: Concurso de Cosplayers

Vagas disponíveis: 20

Prazo de Inscrições: até o dia 17 de novembro, às 23h59, ou até o preenchimento das vagas.

Link para inscrição e acesso ao regulamento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF9o4UdE2qahIZ5BwRH5nypnIezZ-IskmcQFYbhCPoGUTmlQ/viewform

