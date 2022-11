Largo de São Sebastião terá interdição de ruas do entorno para receber ‘O Mundo Encantado do Natal’

A celebração terá início às 19h, com interdição de seis ruas do entorno uma hora antes do evento

Manaus (AM) – Para receber o público no “Mundo Encantado do Natal” neste sábado (26), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e demais órgãos estaduais e municipais montaram um esquema operacional no Largo de São Sebastião e entorno.

O evento promovido pelo Governo do Estado, por meio da pasta de Cultura e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), inicia a temporada natalina com a iluminação da árvore de Natal e espaços culturais.

A celebração terá início às 19h, com interdição de seis ruas do entorno uma hora antes do evento. Neste intervalo de tempo, estarão bloqueadas para circulação de veículos, as seguintes vias públicas:

• avenida Eduardo Ribeiro, trecho entre a rua 24 de Maio e a rua Dez de Julho;

• rua Barroso e rua Costa Azevedo, ambas a partir da rua 24 de Maio até a rua José Clemente;

• rua Marçal, entre a rua Dona Libânia e a rua Costa Azevedo; e

• rua Dez de Julho, entre a rua Ferreira Pena e a rua Tapajós, que segue interditada até a rua Ramos Ferreira.

Segundo o diretor de eventos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, José Luis dos Santos, aos domingos, as seis ruas próximas do complexo também serão bloqueadas, com exceção da rua Tapajós, que será interditada somente até a rua Monsenhor Coutinho.

José Luis acrescenta que as orientações seguem a determinação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). “Para não comprometer as vendas de final de ano e facilitar o fluxo de veículo, apenas aos domingos, das 17h às 22h, as seis ruas serão interditadas, permitindo o acesso facilitado ao espaço”, disse o diretor.

O Largo de São Sebastião, no sábado (26), contará com manifestações artísticas que contemplam “O Mundo Encantado do Natal”, conforme detalhou o diretor de eventos. A estrutura contempla telões, banheiros químicos e área destinada a pessoas com deficiência (PcDs). E o espetáculo de abertura da decoração ainda terá intérpretes em Libras (Língua Brasileira de Sinais), para garantir a acessibilidade.

*Com informações da assessoria

