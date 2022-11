Holanda sai na frente, mas Equador busca empate e equipes ficam no 1 a 1

Mesmo com a decepção do empate, a situação holandesa ainda está bem tranquila. A do Equador, também

Doha (CAT) – A Holanda teve a oportunidade de ser tornar, nesta sexta-feira (25), a primeira seleção classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe europeia saiu na frente do Equador, logo no comecinho da partida, e só precisava manter a vantagem mínima para assegurar a vaga com uma rodada de antecedência. Porém, os equatorianos empataram e a partida terminou em 1 a 1.

Dominado durante toda a partida, a Holanda tomou um gol ainda no primeiro tempo (que foi invalidado pela arbitragem por conta de um impedimento) e cedeu o empate nos primeiros minutos da etapa final. Depois, ainda contou com a ajuda do travessão para não tomar a virada.

Mesmo com a decepção do empate, a situação holandesa ainda está bem tranquila. A do Equador, também.

As duas seleções dividem a liderança do Grupo A, com quatro pontos, saldo positivo de dois gols e três gols marcados. Na última rodada, prevista para terça-feira, ambos jogam pelo empate para garantir a presença no mata-mata decisivo. Na última rodada da fase de grupos, a Holanda medirá forças contra o anfitrião Catar, que até já está eliminado. Já o Catar fará um confronto direto pela vaga contra Senegal, que tem três pontos e ainda pode avançar entre os 16 melhores do Mundial.

Leia mais:

Irã marca duas vezes no fim, bate País de Gales e sonha com classificação

Catar perde para Senegal e protagoniza vexame inédito em Copas

Lesionados, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo