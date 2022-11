Irã marca duas vezes no fim, bate País de Gales e sonha com classificação

Doha (CAT) – O Irã conheceu sua primeira vitória na Copa do Mundo do Catar. Em jogo válido pela segunda rodada do grupo B, os comandados de Carlos Queiroz marcaram duas vezes no fim e derrotaram País de Gales por 2 a 0. Com o resultado, os asiáticos somam os seus primeiros três pontos na chave. Os europeus, por sua vez, ficam com um.

Os dois países decidirão os seus destinos na próxima terça-feira (29). Enquanto o Irã pega os Estados Unidos na rodada derradeira, Gales tem um duelo repleto de rivalidade pela frente contra a Inglaterra.

Momento chave

Depois da goleada de 6 a 2 para a Inglaterra na estreia, o Irã veio diferente, com outra atitude e levando mais perigo à meta de Gales. Mehdi Taremi e companhia tiveram, inclusive, um gol anulado por impedimento pelo VAR aos 16 minutos, após passe de Sardar Azmoun para Ali Gholizadeh finalizar dentro da área. Gales, por sua vez, sofria para transformar a sua maior de posse de bola em ideias.

Na volta do intervalo, a dinâmica seguiu a mesma, com os iranianos mais agudos em suas ações e chegando a acertar a trave duas vezes no mesmo lance e obrigando o goleiro Hennessey a grande defesa na sobra. A pressão era toda do lado branco, mas o placar continuava inalterado. Hennessey foi, então, expulso perto dos acréscimos e o roteiro da partida mudou. Cheshmi e Rezaeian fizeram valer a vantagem numérica e decretaram a vitória dos asiáticos nos descontos.

