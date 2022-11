Príncipe Af Jal Thani acumula mais de 130 mil seguidores, após virar meme na Copa

Af Jal Thani tem 15 anos e é um príncipe e integra a terceira família mais rica do mundo

O torcedor da seleção do Catar, Af Jal Thani, já acumula mais de 130 mil seguidores no Instagram. Para quem não sabe, ele virou meme desta copa, após aparecer em um vídeo em que está assistindo o jogo contra o Equador de maneira indignada e jogando sua gutra – lenço muçulmano masculino – para trás.

A princípio, o rapaz não se importou, e entrou na brincadeira. Inclusive, ele segue compartilhando vídeos dos memes em seu perfil. O jovem também agradeceu o carinho que vem recebendo nas redes sociais. O registro foi postado no TikTok pela influenciadora Joypan.

“Estou aqui apenas para agradecer todos os seus lindos comentários e os seus vídeos. Eu vi tudo, muito obrigado. Vocês são mais que bem-vindos ao Catar. Vocês podem vir e vivenciar esse evento incrível, a Copa do Mundo. Muito obrigado e desejo tudo de melhor a vocês“, contou ele.

Quem é Af Jal Thani?

De acordo com o youtuber João Paulo Grandão, Af Jal Thani tem 15 anos e é um príncipe. O jovem é irmão de Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, o atual emir (líder) do Catar. Além de fazer parte da família real, o rapaz integra a terceira família mais rica do mundo.

A pedido de um influenciador com o perfil @cznburak no TikTok, o jovem reproduziu a jogada de lenço que repercutiu nas redes sociais.

