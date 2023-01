Flamengo lidera ranking de melhor time do mundo

O Flamengo lidera a lista de melhor clube do mundo em 2022 com 299 pontos, de acordo com o levantamento feito pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Junto ao pódio com o atual campeão da Libertadores e da Copa está Palmeiras e Liverpool, da Inglaterra.

O ranking da IFFHS leva em consideração os resultados obtidos por todos os clubes do mundo no calendário de 2022 em todas as competições. Para pontuar os clubes, os campeonatos são classificados em quatro níveis de importância: nos campeonatos de nível mais alto, cada vitória vale quatro pontos e o empate vale dois; no próximo nível, uma vitória vale três e um empate vale 1,5 e assim por diante.

Vitórias na Liga dos Campeões e na Libertadores valem 14 pontos, empates 7; na Liga Europa ou na Copa Sul-Americana uma vitória vale 12, um empate vale 6. Portanto, a campanha invicta do Flamengo na Libertadores garantiu a maioria dos pontos no ranking de melhores clubes do mundo. O Rubro-Negro venceu 12 partidas e empatou uma, conquistando assim 175 pontos, que representam aproximadamente 60% do total.

Possível rival do Flamengo no Mundial de Clubes, o Real Madrid aparece apenas na sexta colocação. Atual campeão da Champions League, o clube anotou apenas 247 pontos.

No top 30, outros brasileiros também aparecem, como São Paulo (12º), Athletico Paranaense (14º), Corinthians (23º), Internacional (25º), Fluminense (28º) e Atlético-MG (30º).

Leia mais:

Disputa da Série Ouro de Futsal segue com Unidos do Alvorada e Grêmio da Amazônia

Presidente Figueiredo realiza a 1ª Copa de Futsal na busca de revelar talentos

Fifa pune México por gritos ofensivos na Copa do Mundo