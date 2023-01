Disputa da Série Ouro de Futsal segue com Unidos do Alvorada e Grêmio da Amazônia

Manaus (AM) – A disputa do título do Campeonato Amazonense de Futsal Masculino Adulto – Série Ouro 2022 segue com os times Unidos do Alvorada e Grêmio da Amazônia/Sociedade. Os times garantiram na noite de terça-feira (17) a classificação para a decisão da divisão de elite da modalidade no estado do Amazonas.

Na primeira semifinal, o Unidos do Alvorada empatou por 2 a 2 com o Abílio Nery na prorrogação. No tempo normal, houve empate por 1 a 1. A igualdade garantiu a classificação para o Unidos do Alvorada, que teve melhor campanha na primeira fase.

Na segunda semifinal, o Grêmio da Amazônia/Sociedade garantiu presença na finalíssima ao massacrar o Mônaco JT pelo placar de 9 a 3. O destaque foi o ala Herison Giannini, autor de três gols na partida.

A final da Série Ouro será na próxima segunda-feira (23), às 21h, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. A entrada será R$ 5 ou 1 kg de alimento não perecível.

Com informações da assessoria*

