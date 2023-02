João Luiz é o novo secretário-geral da Aleam

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) tomou posse nesta quarta-feira (1º), no plenário Ruy Araújo para a 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Na ocasião, o parlamentar foi conduzido para ser o Secretário-Geral do Poder Legislativo amazonense.

“Estaremos juntos novamente com um único objetivo que é trabalhar em prol dos amazonenses. Os poderes são independentes, porém precisam andar em harmonia, ou seja, quando os políticos se unem em um único objetivo que é ajudar a população, o único vencedor é o Estado do Amazonas”, disse o deputado João Luiz.

O republicano relembrou que continuará defendendo as pautas de esporte, educação, saúde, meio ambiente e sustentabilidade, paradiplomacia, na geração de emprego e renda e dentre diversos assuntos importantes para o Estado do Amazonas.

“Vamos trabalhar muito a paradiplomacia, vamos continuar levantando a bandeira da educação porque ela liberta qualquer pessoa, as pautas de juventude também estarão no nosso dia a dia de trabalho, além do debate a preservação ambiental, agricultura familiar, sobretudo, nós queremos fazer o Amazonas se desenvolver cada dia mais”, explicou o deputado João Luiz.

Histórico

João Luiz Almeida da Silva é apresentador, radialista e palestrante. Foi eleito deputado estadual pelo Republicanos, em sua primeira eleição para o parlamento do Amazonas, com 25.858 votos, quase o dobro da eleição para vereador de Manaus, quando conseguiu ser o mais votado para a 17ª legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM), com 13.978 votos, em 2016. Nas eleições de 2022, João Luiz obteve 44.940 votos nas urnas da capital e interior do Estado.

Em seu primeiro ano no parlamento municipal, foi presidente da Comissão de Esporte (Comesp), da Câmara Municipal de Manaus, criou o projeto de resolução para a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Fakes News, instituiu o Dia do Ciclista (25 de Agosto), entre outros projetos de lei em tramitação voltados para a valorização das pessoas, visando o bem-estar e qualidade de vida da população.

No Executivo Municipal, foi titular da Secretaria Municipal Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) por dez meses, tendo reativado a Corrida Cidade de Manaus, Jogos Amistosos Indígenas, Olimpíada da Terceira Idade, entre outros eventos

Ao longo da 19ª Legislatura, o deputado estadual João Luiz, por meio da Frente Parlamentar Cristã realizou mais de 10 mil atendimentos, através do Basta: Autolesão, Depressão e Suicídio, fez mais de 5 mil atendimentos com a Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam, na Casa Legislativa também produziu 1975, 115 Projetos de Lei, sendo que 77 viraram Leis no Estado do Amazonas, fez 242 Indicações ao Governo e diversos trabalhos em prol da população amazonense.

Em Brasília, em janeiro deste ano, o deputado João Luiz foi reconduzido à Comissão de Prevenção à Depressão e Drogas da Unale e foi conduzido para ser o novo Secretário-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria

