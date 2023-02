Kalebe Henrique vence categoria juvenil na Taça Amazonas de Jiu-Jítsu Profissional

Kalebe finalizou as duas lutas que teve pela frente, com um desempenho dominante e agressivo que rendeu duas medalhas de ouro e uma premiação de R$150

Manaus (AM) – O lutador Kalebe Henrique Sartarelli Pereira foi campeão da categoria Super Pesado e do Absoluto 14/15 anos, da Taça Amazonas de Jiu-Jítsu Profissional, que aconteceu neste sábado (4). Kalebe finalizou as duas lutas que teve pela frente, com um desempenho dominante e agressivo que rendeu duas medalhas de ouro e uma premiação de R$150.

O campeão já tinha vencido na semana passada, na segunda edição da Copa Tatames Fight Shop, realizada no ginásio Bergão, no São Jorge, Zona Oeste da capital. Ele se diz animado com seu desempenho. “Muito feliz com meu resultado. Fiz duas lutas e consegui finalizar as duas. Muito feliz com a minha performance também. Esse é o segundo campeonato do ano e ainda tenho o ano inteiro pela frente”, disse o faixa verde.

O pai do atleta, o também lutador Francisco de Assis, é faixa preta da “old school” e organizador dos eventos Norte Leste Fight (MMA), Copa Zona Leste (Jiu-Jítsu) e também líder da academia Chiquinho Top Team, no Novo Aleixo, se diz ansioso para os próximos eventos.

“Estou muito ansioso para os próximos campeonatos. Vai ter Brasileiro, Sul-Americano e, se Deus quiser, Pan Kids (Estados Unidos”, concluiu.

