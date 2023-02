“É importante o aumento da participação feminina na administração pública”, diz Yomara Lins

Manaus (AM) – Eleita como vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a vereadora Yomara Lins (PRTB) entrou para história da Casa Legislativa ao ser a primeira mulher a assumir o cargo. Em exclusiva para o portal Em Tempo, a parlamentar falou sobre a realidade do espaço político, o qual ainda é predominantemente ocupado por homens, e destacou que a maior participação de mulheres na política é benéfica para toda a sociedade: “é fundamental o estímulo ao lançamento de mais candidaturas femininas, especialmente de mulheres negras, indígenas e de identidades diversas”. Também destacou que “a Casa de Leis é a casa do povo”, e que os vereadores precisam se aproximar mais da população.

Natural de Manaus, Yomara Lins é formada em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Foi eleita vereadora em 2020 com 4.278 votos.

Em Tempo – Como é ser mulher na política amazonense? A política ainda é um espaço ocupado predominantemente por homens. A senhora sente que ainda há portas fechadas a serem abertas por mulheres na política?

Yomara Lins – Hoje, as mulheres ainda encontram grandes dificuldades em ocupar espaços de poder, serem eleitas ou ter voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Mas, o número de parlamentares está crescendo e isso é bom para nossa população. A não ocupação desses espaços deixa as mulheres à margem dos processos de elaboração das políticas públicas, além de enfraquecer a democracia. Temos portas abertas em qualquer lugar, basta lutarmos arduamente para ocuparmos os mesmos espaços. É fundamental o estímulo ao lançamento de mais candidaturas femininas, especialmente de mulheres negras, indígenas e de identidades diversas.

Em Tempo – Agora mesmo, há mulheres no comando do Tribunal de Justiça e nos ministérios do Governo Federal, mas ainda não temos uma mulher governadora do Amazonas, ou prefeita de Manaus. Acha que ainda vamos demorar para ver isso acontecer no Amazonas?

Yomara Lins – Nossas mulheres cuidam da família, cuidam da casa, cuidam do trabalho, dos filhos e cuidam até do marido, então por que não cuidar também do Estado? Pesquisas e trabalhos internacionais reconheceram o bom desempenho dos governos femininos, como da Margareth Tatcher e Theresa May na Inglaterra, na Alemanha (Merkel), na Nova Zelância (Jacinda Ardern) e Taiwan (Tsai-Win-wen), sendo as duas últimas mulheres que responderam muito bem ao seus trabalhos e mostrando a eficiência da administração feminina. Em 2021, somente seis estados brasileiros elegeram mulheres governadoras em toda a história da República. Foram, no total, oito mulheres eleitas em 11 disputas eleitorais. Eu apoio qualquer governante que venha para somar com nosso município e estado. É importante o aumento da participação feminina na administração pública, com benefícios para toda a sociedade.

Em Tempo – Dentro da CMM ocorreu no ano passado uma série de polêmicas, especialmente em relação a construção de um prédio anexo e ao número de faltas de alguns parlamentares. A senhora acredita que os vereadores precisam fazer um trabalho para melhorar a imagem da casa?

Yomara Lins – Os vereadores que fazem parte do Poder Legislativo, sempre discutem e votam matérias que envolvem impostos municipais, educação municipal, linhas de ônibus e saneamento, entre outros temas da cidade como também a série de polêmicas, especialmente em relação a construção de um prédio anexo a casa e ao número de faltas de alguns parlamentares. Cada vereador é eleito de forma direta, pelo voto, tornando-se um representante da população que pode por sua vez também fiscalizar nossas demandas e ações. Por isso temos de estar de acordo com os interesses e o bem-estar do povo. Na Câmara Municipal, os projetos, emendas e resoluções têm de passar por comissões, para serem votados no plenário. Mesmo depois de aprovados, projetos e emendas precisam ser submetidos à apreciação do prefeito, que pode vetá-los total ou parcialmente ou aprová-los.

Em Tempo – O vereador Caio André deixou claro na posse que a CMM precisa estar mais próxima do povo. A senhora como parlamentar e vice-presidente concorda com essa afirmação? Tem algum projeto ou ideia para aproximar mais o mandato das pessoas?

Yomara Lins – Estaremos acompanhando e contribuindo naquilo que for preciso para que dê certo. Costumo sempre dizer que a Casa de Leis é a casa do povo e devemos sempre nos comunicar com a população, pois o nosso trabalho é ser o elo entre as pessoas e o poder público. Agora, eu jamais negarei o direito às políticas públicas para nossa população, porque certamente iremos cobrar todas as demandas, e faremos essa discussão com o nosso prefeito.

Em Tempo – Muito se fala sobre independência entre poderes. É possível dentro da política ser independente e ao mesmo tempo colocar os interesses da cidade acima dos interesses individuais de cada parlamentar?

Yomara Lins – Tento aqui, portanto, realizar meu trabalho de forma transparente. Mais precisamente, me envolvo na busca de uma explicação para a configuração dos interesses para com nossa cidade, é claro que para o processo de evolução da cidadania política. A aproximação do vereador com a comunidade é de suma importância para a sua boa convivência como a população de uma forma geral. Então, isso é do meu caráter, e tenho isso com muita convicção sempre me posicionar a favor da população manauara e não de lado A, B ou C.

Em Tempo – Quais são as demandas que as mulheres de Manaus mais precisam hoje no seu entendimento, e que podem ser atendidas pela CMM? Como vereadora a senhora tem algum projeto prioritário para as mulheres de Manaus?

Yomara Lins – Em quase dois anos de mandato, eu apresentei 500 ofícios, 51 indicações e 26 projetos de lei dos quais 2 já foram sancionados pelo Prefeito, sendo o destaque o projeto que agora é lei (Lei N° 2964) que institui a campanha “amor ao coração da mulher”, que serve para alertar e orientar às mulheres acerca do diagnóstico precoce e prevenção de doenças cardiovasculares. E o projeto (agora lei N° 2791 de 01 de outubro de 2021) que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de compostagem de resíduos orgânicos, que têm como objetivo de promover de reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos sólidos.

Em Tempo – Qual são suas metas políticas para os próximos dois anos? Já definiu se vai ser candidata à reeleição, ou tem pretensão de concorrer a outros cargos?

Yomara Lins – Hoje é dia de agradecermos por termos conquistado esse mandato. Agradeço sempre aos meus eleitores e familiares pela nossa conquista, pelo empenho e ajuda preciosa na nossa campanha. Essa vitória é nossa e estou muito agradecida a essas pessoas que acreditaram na minha capacidade de representação. Confesso que a jornada foi longa e árdua, e os próximos dois anos serão de muito trabalho mas muito prazeroso, com o acolhimento da população sendo muito bem recebida em cada local que estive e estarei presente, meu coração transborda de gratidão a cada um que contribuiu para que conseguíssemos alcançar essa vitória. E se Deus permitir seguirei junto com a população para o segundo mandato. O trabalho legislativo foi intenso nos últimos dois anos e seguirá assim nos próximos dois anos.

Em Tempo – Por último, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres. O que a senhora diria sobre a necessidade de mais envolvimento delas na política do Amazonas?

Yomara Lins – Discutir a participação da mulher junto aos partidos políticos da sociedade amazonense, requer uma análise histórica sobre a luta das mulheres. Antes de entramos na seara amazonense, é importante fazermos uma retrospectiva da participação das mulheres nas últimas eleições, demonstrando os dados disponibilizados pela ONU Mulheres, que classifica o Brasil na posição 32ª de um ranking de 33 países latino-americanos sobre a participação feminina em parlamentos, ou seja, nós estamos muito aquém quando se fala em participação efetiva das mulheres na política. A inserção das mulheres no mercado de trabalho é uma conquista, mas que engatinha no quesito direitos iguais. Vamos à luta, companheiras!

